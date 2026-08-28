Noruegos hacen vigilia frente a palacio por la salud del rey Harald

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Miles de noruegos se reunieron el jueves por la noche frente al Palacio Real de Oslo para realizar una vigilia en apoyo al rey Harald, de 89 años, cuyo estado de salud se ha agravado.

El monarca de mayor edad de Europa se encuentra hospitalizado desde el 17 de agosto debido a complicaciones relacionadas con una enfermedad de la sangre y su estado se considera ahora «extremadamente grave», según la Casa Real.

La reina Sonja y la pareja real, el príncipe heredero Haakon y su esposa Mette-Marit, cancelaron todos sus compromisos y pasaron la mayor parte del día junto al rey en el Hospital Nacional de Oslo.

Según imágenes difundidas por los medios noruegos, casi toda la familia se turnó para estar a su lado, incluido el hijo de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, quien actualmente cumple una condena de prisión con tobillera electrónica.

Al final del día, la reina y luego la esposa del príncipe heredero abandonaron el hospital, pero no se vio salir a Haakon, de 53 años, quien está ejerciendo la regencia.

Desde que se anunció el deterioro del estado de salud del rey en la mañana, muchas personas se reunieron frente al palacio, dejando flores y mensajes.

Por la noche, miles de personas, algunas con lágrimas en los ojos, seguían presentes para una vigilia. Algunas encendieron velas, otras entonaron canciones frente a la residencia de Harald V, quien lleva 35 años en el trono.

«Es una figura unificadora en torno a la cual todos pueden reunirse tanto en los momentos difíciles como en los buenos», destaca Josefina Gyland, de 32 años, a la AFP. «Es como un abuelo para el país».

El rey padece anemia hemolítica, una enfermedad de la sangre que se caracteriza por una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos.

El fin de semana pasado recibió antibióticos para tratar una infección bacteriana en la sangre y había respondido bien al tratamiento, informó inicialmente el Palacio el domingo.

Pero el jueves por la mañana la Casa Real indicó que «el estado de salud de Su Majestad el Rey se ha deteriorado (y) es extremadamente grave». Poco antes de las 17H00 locales (15H00 GMT), precisó que el estado de salud del soberano no había cambiado.

Harald V, quien ascendió al trono de Noruega en 1991, ha sufrido múltiples problemas de salud desde hace varios años, pero siempre ha descartado abdicar, al alegar que había prestado un juramento de por vida ante el Parlamento.

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