Nueve distritos de Portugal en aviso amarillo por calor

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Lisboa, 12 sep (EFE).- Nueve distritos del territorio peninsular de Portugal se encuentran este sábado en aviso amarillo por altas temperaturas, en una jornada en la que una veintena de municipios se encuentran en riesgo máximo de incendio rural, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

La entidad precisó en su web que ha activado el aviso amarillo (el menor de un sistema de tres) en Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Évora y Beja por la «persistencia de valores elevados de la temperatura máxima».

Entre las capitales de distrito, Santarém, Évora y Beja registrarán las mayores temperaturas, con 37ºC de máxima.

Lisboa podrá alcanzar este sábado los 36ºC, con las mínimas en 19ºC.

Por otro lado, una veintena de municipios, concentrados en su mayoría en el Valle del Tajo y la región Centro, se encuentran en riesgo «máximo» de incendio rural.

Entre estos se incluyen Portalegre, Marvão, Castelo de Vide, Nisa, Vila Velha de Ródão y Castelo Branco, fronterizos con España.

Asimismo, el número de localidades en riesgo «muy elevado» en el país ronda el centenar.

El IPMA indicó que los avisos por calor se extenderán a otros puntos del territorio a medida que avance el fin de semana. EFE

cch/ah