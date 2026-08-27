Nvidia supera ampliamente las expectativas en el 2T y asegura que la demanda de chips sigue subiendo

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El gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia volvió a superar ampliamente las expectativas en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal, y su director ejecutivo Jensen Huang aseguró que la demanda, impulsada por la inteligencia artificial (IA), sigue creciendo.

La empresa de mayor valor en bolsa del mundo tuvo una ganancia neta de 59.700 millones de dólares, más del doble que en igual período del año pasado (+126%), según un comunicado publicado el miércoles tras el cierre del mercado.

Por acción, dato de referencia para los inversores, la ganancia es de 2,22 dólares, significativamente mejor que los 2,09 dólares previstos por los analistas según FactSet.

La facturación de Nvidia alcanzó los 96.200 millones de dólares, también más que duplicada en un año (+106%).

Tras una breve caída inicial, la empresa avanzaba cerca del 4% en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street.

«La IA ha alcanzado su punto de inflexión. Está haciendo trabajo útil. Sus tokens son productivos y rentables», afirmó Huang en el comunicado.

Con sus palabras intentó disipar ciertas reservas, especialmente entre las empresas, sobre el interés económico de la IA.

El gigante de los chips, con sede en California, es considerado un termómetro en la fiebre de gasto en IA, con sus resultados determinados en gran medida por las megacompras de gigantes de la IA como OpenAI, Amazon, Microsoft y xAI.

«La demanda se está acelerando», aseguró el máximo responsable del grupo. «La expansión de la infraestructura de IA avanza a todo vapor».

Nvidia dijo a los inversores que esperaran alrededor de 108.000 millones de dólares en ingresos en el trimestre actual, muy por encima de los pronósticos de Wall Street y una señal de que la compañía no ve una desaceleración a corto plazo en el gasto en IA.

También pronosticó un crecimiento de los ingresos de alrededor del 70% en su próximo año fiscal, que comienza en enero, afirmando que las ventas estaban siendo limitadas por restricciones de suministro más que por cualquier escasez de demanda.

– «Único arrepentimiento» –

Los mayores clientes de Nvidia —Amazon, Microsoft, Alphabet, la matriz de Google, y Meta— van camino de gastar aproximadamente 800.000 millones de dólares en centros de datos e infraestructura de IA este año.

Esa cantidad es casi el doble del total del año pasado, y los analistas esperan que el gasto en toda la industria supere el billón de dólares.

Esa histórica bonanza ha llevado cada vez más a Nvidia a financiar la expansión de la IA a través de inversiones en empresas emergentes.

La compañía se ha enfrentado a un creciente escrutinio sobre la financiación circular mediante inversiones en sus propios clientes emergentes, ayudándoles a pagar los productos de Nvidia.

La directora financiera de Nvidia, Colette Kress, abordó directamente las críticas durante la conferencia telefónica sobre los resultados financieros.

«Reconocemos la magnitud de este apoyo (a estas empresas), y sabemos que algunos lo llamarán financiación circular. Nosotros lo vemos de otro modo», dijo.

«Estamos atravesando un gran cambio de plataforma informática, la creación de una de las tecnologías más importantes en la historia de la humanidad, y estas son empresas que solo surgen una vez por generación».

«El único arrepentimiento que tengo es no haber invertido más y antes», añadió Huang.

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