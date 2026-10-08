The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

O’Leary (Ryanair) no quiere el «psicodrama» de un retorno de Reino Unido a la UE

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 8 oct (EFE).- El consejero delegado de la aerolínea irlandesa Ryannair, Michael O’Leary, se posicionó este jueves en contra de un nuevo «psicodrama» para que el Reino Unido revierta el «desastre» del Brexit y regrese a la Unión Europea (UE) como Estado miembro, y abogó en cambio por una cooperación más estrecha entre Londres y Bruselas.

«Hemos tenido suficiente psicodrama», dijo O’Leary en una rueda de prensa organizada por la patronal de las grandes compañías europeas A4E.

El fundador de Ryanair señaló que el Brexit fue un «desastre», pero advirtió contra intentar dar la vuelta.

«No creo que el Reino Unido deba volver como un Estado miembro a la Unión Europea» y «no creo que pasara un referéndum», sino que ambos bloques deberían buscar «el acuerdo comercial más cercano posible».

En la misma línea, el consejero delegado de EasyJet, Kenton Jarvis, abogó por «una cooperación más cercana» entre Londres y Bruselas, sin que el Reino Unido regrese al bloque comunitario. EFE

jaf/ymo/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR