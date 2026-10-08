O’Leary (Ryanair) no quiere el «psicodrama» de un retorno de Reino Unido a la UE

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Bruselas, 8 oct (EFE).- El consejero delegado de la aerolínea irlandesa Ryannair, Michael O’Leary, se posicionó este jueves en contra de un nuevo «psicodrama» para que el Reino Unido revierta el «desastre» del Brexit y regrese a la Unión Europea (UE) como Estado miembro, y abogó en cambio por una cooperación más estrecha entre Londres y Bruselas.

«Hemos tenido suficiente psicodrama», dijo O’Leary en una rueda de prensa organizada por la patronal de las grandes compañías europeas A4E.

El fundador de Ryanair señaló que el Brexit fue un «desastre», pero advirtió contra intentar dar la vuelta.

«No creo que el Reino Unido deba volver como un Estado miembro a la Unión Europea» y «no creo que pasara un referéndum», sino que ambos bloques deberían buscar «el acuerdo comercial más cercano posible».

En la misma línea, el consejero delegado de EasyJet, Kenton Jarvis, abogó por «una cooperación más cercana» entre Londres y Bruselas, sin que el Reino Unido regrese al bloque comunitario. EFE

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