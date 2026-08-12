Obispos de Honduras se solidarizan con Colombia y llaman a la esperanza tras terremoto

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Tegucigalpa, 11 ago (EFE).- La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) expresó este martes su «solidaridad» con el pueblo colombiano tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes el centro y suroccidente del país, y llamó a mantener la esperanza y la unidad para afrontar la tragedia.

En un mensaje dirigido al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Francisco Javier Múnera Correa, la CEH señaló que recibió «con mucho dolor» la noticia del terremoto y manifestó su «cercanía fraterna» y «solidaridad» con las personas afectadas.

Los obispos hondureños además elevaron sus oraciones por las víctimas y pidieron por la recuperación de los heridos y el consuelo de las familias que han perdido a sus seres queridos.

«Elevamos nuestra oración por el eterno descanso de quienes han fallecido; oramos por la recuperación de los heridos y por el consuelo de las familias que hoy lloran», señala el mensaje de la CEH.

La institución religiosa destacó también la capacidad del pueblo colombiano para afrontar situaciones difíciles y subrayó que la tragedia no puede acabar con la esperanza.

«En medio de cuanto se ha derrumbado, queremos hacer llegar especialmente una palabra de esperanza al noble pueblo colombiano. La adversidad puede derribar edificios, caminos y bienes materiales construidos con mucho esfuerzo, pero no puede derribar la fe, la esperanza y la fortaleza de un pueblo que en otras ocasiones ha sabido levantarse», enfatizó.

Los obispos señalaron que Colombia ha «demostrado, ante propios y extraños, que sabe afrontar las horas difíciles con valentía, solidaridad y confianza en Dios» y expresaron su convicción de que, «más allá de lo que hoy se derrumba, se levantará nuevamente un pueblo unido, solidario y lleno de esperanza».

Además, recordaron que Honduras también ha conocido el impacto de los desastres naturales y las dificultades que implica reconstruir y comenzar de nuevo, por lo que expresaron su cercanía con Colombia en estos momentos.

«Desde Honduras, tierra que también ha conocido el dolor de los desastres naturales y la fuerza necesaria para volver a comenzar, les decimos con afecto fraterno: hermanos colombianos, no están solos. Nuestra oración y nuestra cercanía los acompañan», subraya el mensaje.

La CEH encomendó a Colombia a «la intercesión de Nuestra Señora de Chiquinquirá» y pidió a Dios que «haga renacer la esperanza y conceda fortaleza» a los colombianos para «levantarse y emprender el camino, como un pueblo unido y lleno de fe».

El terremoto de magnitud 7,4 se sintió a las 07:34 horas (12:34 GMT) de Colombia y tuvo su epicentro en inmediaciones de la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El Gobierno colombiano elevó este martes a 181 la cifra de fallecidos por el terremoto, aunque los balances de las autoridades regionales contabilizan al menos 240 muertos. EFE

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