Ocho organizaciones de prensa denuncian amenazas y hostigamiento a periodistas en Serbia

Compartir

2 minutos

Zagreb, 21 ago (EFE).- Ocho organizaciones internacionales de periodistas, entre ellas la Federación Europea de Periodistas (FEP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), alertaron este viernes sobre el aumento de las amenazas contra la prensa independiente en Serbia, donde denuncian un clima de hostigamiento que ha obligado a algunos informadores a exiliarse.

«Desde nuestra misión internacional a Belgrado en marzo, las amenazas de muerte y de violencia sexual en línea dirigidas a profesionales de los medios independientes y sus familias proliferan con una impunidad casi total», denuncian las organizaciones en un comunicado conjunto.

Los firmantes, entre ellos la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Asociación de Periodistas Europeos (AEJ, por sus siglas en inglés), señalan que las autoridades serbias han incitado y propagado el odio contra los periodistas, contribuyendo así a las amenazas diarias que estos afrontan.

Desde principios de este año, la plataforma Mapping Media Freedom ha registrado 31 amenazas de muerte en línea dirigidas contra 44 profesionales de los medios de comunicación.

Como consecuencia de este hostigamiento, varios periodistas se han visto obligados al exilio por falta de seguridad, como Marko Vidojković y, más recientemente, el periodista independiente Aleksandar Radić.

Añaden que la violencia no se limita a los periodistas conocidos, como los mencionados, sino que los periodistas locales se enfrentan a riesgos aún mayores.

«Los periodistas independientes ya no están a salvo en Serbia. Mientras los ataques queden impunes, los profesionales de los medios de comunicación corren un riesgo mayor que nunca de ser atacados o incluso asesinados», advierten.

El comunicado ha sido publicado un día después de que el presidente populista y nacionalista serbio, Aleksandar Vucic, anunciara las elecciones parlamentarias anticipadas para octubre.EFE

vb/ll/cg