ONG reclama a la Justicia argentina el avance de la causa contra miembros del Opus Dei

Compartir

3 minutos

Buenos Aires, 10 sep (EFE).- La organización internacional Ending Clergy Abuse (ECA) presentó un escrito ante la Justicia argentina para pedir que avance la investigación sobre presuntos «hechos de explotación, servidumbre y trata de personas» cometidos contra más de 40 mujeres y atribuidos a integrantes del Opus Dei.

El 11 de junio de 2025 los fiscales a cargo de la investigación solicitaron que el argentino Mariano Fazio, vicario auxiliar del Opus Dei a nivel mundial, fuera citado a prestar declaración indagatoria en calidad de imputado en la causa.

Previamente se había solicitado la declaración indagatoria de los exvicarios regionales Carlos Nannei, Patricio Olmos y Víctor Urrestarazu y del exsecretario a cargo de la Sección Mujeres del Opus en Argentina, Gabriel Dondo.

A dos años de la primera solicitud, el juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de Argentina, todavía no ha concretado ninguna indagatoria.

«El requerimiento fiscal sostiene que existen elementos de convicción suficientes para tener por configurado el estado de sospecha previsto por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación y solicita, en consecuencia, que los nombrados sean convocados a prestar declaración indagatoria», expresó ECA en el escrito dirigido a Rafecas, al que accedió EFE.

La organización remarca que el proceso debe contemplar simultáneamente el derecho de las víctimas a obtener «una tutela judicial efectiva, una investigación seria y una respuesta judicial dentro de un plazo razonable», así como el de los investigados «a conocer concretamente la acusación y ejercer de manera plena su defensa».

La acusación

La acusación, comunicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), describe un mecanismo por el que las mujeres, en su mayoría menores de edad y de una situación económica vulnerable, eran atraídas a la institución bajo la promesa de hogar y educación, y luego «eran destinadas de por vida a realizar tareas domésticas en los centros del Opus Dei, tanto en el país como en el extranjero, especialmente para personas adineradas y principalmente hombres».

Como parte de la Obra, «debían realizar extensas jornadas laborales sin ningún tipo de retribución, sin poder salir del lugar donde se consumaba la explotación, sometidas a distintos tipos de violencia», comunicó el MPF.

En diciembre de 2025, la denunciante Visitación Villa Mayor relató durante la primera Cumbre Internacional de ECA, celebrada en Buenos Aires, que llegó a Argentina desde Paraguay a los 16 años con la intención de estudiar, pero terminó trabajando largas jornadas en centros de la organización sin poder salir.

«Vino una amiga a visitarme y me di cuenta que ella sí era libre. Tenía la llave de donde trabajaba, de donde vivía, cobraba un sueldo, podía ir a bailar, ver tele, escuchar música. Me di cuenta de que estaba presa», dijo.

En febrero pasado, el papa León XIV recibió al prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, quien le expuso la postura de la organización ante las «controversias puntuales» en Argentina durante una audiencia de la cual también participó Fazio, número dos del grupo a nivel mundial.

El Opus Dei ha negado las acusaciones y alegado que las alegaciones constituyen «un uso manipulado de una figura penal que no tiene ninguna vinculación con los hechos que describen las propias personas que denuncian, y mucho menos con la realidad en el Opus Dei». EFE

lgu/fpe/pd/eav