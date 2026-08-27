Ordenan a De la Espriella a disculparse por vulnerar neutralidad religiosa en investidura

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Bogotá, 26 ago (EFE).- Un juez colombiano ordenó este miércoles al presidente del país, Abelardo de la Espriella, a ofrecer disculpas al país por vulnerar la neutralidad religiosa durante su investidura, el pasado 7 de agosto, en la que la religión fue protagonista con alabanzas y oraciones de líderes espirituales.

El juez Quinto Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al mandatario, al resolver en primera instancia una acción de tutela (recurso de amparo), que «en alocución en radio y televisión a realizarse el martes 30 de septiembre de 2026» ofrezca disculpas al país «por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado en el acto oficial de su posesión como presidente».

Además, instó a De la Espriella abstenerse de «incurrir en conductas que lleven aparejado su inclinación a la iglesia católica o a cualquier otro credo particular».

Aunque Colombia es un Estado laico, la religión fue protagonista del final del acto solemne de investidura, llevado a cabo en la Arena USC de la ciudad de Cali (suroeste).

Durante el acto intervino el rabino David Michaan, quien leyó versículos del Antiguo Testamento y terminó su discurso al grito de «Viva Colombia y viva Israel».

Le siguieron el pastor Eduardo Cañas Estrada y el monseñor Francisco Múnera, que pidieron, por separado, que cesen los atentados terroristas, vuelva la seguridad y prime la unión.

Las intervenciones religiosas se produjeron ante una audiencia integrada por congresistas, autoridades nacionales y representantes internacionales, y marcaron una parte significativa de la ceremonia que, además del componente constitucional de la transmisión del mando, incorporó distintos elementos religiosos y espirituales, entre ellos una imagen de la Virgen María.

En la decisión, que puede ser impugnada, el juez también pidió al mandatario emitir una directiva presidencial «en la que ordene a los servidores públicos que deben respetar y hacer respetar la neutralidad religiosa del Estado en todos los actos que en ejercicio de sus funciones ejecuten».

Igualmente ordenó al presidente del Congreso, el senador Honorio Henríquez, que pida disculpas a Colombia «por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado en el acto oficial de su posesión del presidente», pues la investidura del mandatario se llevó a cabo durante una sesión del Poder Legislativo. EFE

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