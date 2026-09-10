Organizaciones de sociedad civil convocan manifestaciones contra AfD en 12 urbes alemanas

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Berlín, 10 sep (EFE).- Un grupo de organizaciones de la sociedad civil alemana convocaron hoy para los próximos sábado y domingo manifestaciones de rechazo al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) (vencedor por amplia mayoría de las elecciones celebradas el pasado domingo en el estado de Sajonia-Anhalt) , que tendrán lugar en doce ciudades, entre ellas Berlín, Hamburgo y Múnich, las más pobladas del país.

«A las calles contra AfD el 12 y 13 de septiembre», publicó en sus redes la iniciativa llamada ‘Zeit zum Handeln’ o «Tiempo para actuar».

«Tiempo para actuar» también ha convocado manifestaciones en Bremen, Cottbus, Dresde, Düsseldforf, Erfurt, Friburgo, Hannover, Leipzig y Magdeburgo, ciudad, esta última, que es la capital de Sajonia-Anhalt, donde AfD casi logró la mayoría absoluta con su triunfo el domingo.

La iniciativa «Tiempo para actuar» tiene detrás, entre otras organizaciones, a la plataforma para campañas de políticas progresistas en línea Campact, y pide que se abra un proceso de ilegalización de AfD, formación que los servicios de inteligencia del ministerio alemán del Interior consideran sospechosa de «extremismo de derechas».

Además, la iniciativa considera que «AfD no es un partido democrático normal» y defiende que a esta formación se la debe someter a un «cordón sanitario», estrategia política consistente en no cooperar con el partido para proteger así las instituciones. EFE

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