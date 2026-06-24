Panamá y China chocan en la OEA por conflicto portuario y mercante

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Ciudad de Panamá, 23 jun (EFE).- Panamá y China chocaron este martes en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) con reclamos mutuos por la salida ordenada judicialmente de un operador chino de dos puertos cercanos al Canal y la reacción de Pekín de detener buques de bandera panameña en sus terminales, lo que está provocando la salida de naves de la marina mercante del país centroamericano.

El conglomerado chino CK Hutchison salió en febrero pasado de la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, en el lado Pacífico y Atlántico del Canal, respectivamente, luego que el Supremo panameño declaró inconstitucionales la concesión otorgada en 1997 y la prórroga automática de 2021.

Tras esto, la detención de buques de bandera de Panamá -que tiene una de las marinas mercantes más grandes del mundo con más de 8.000 naves abanderadas y 233,2 millones de toneladas de registro bruto- se multiplicó en los puertos chinos, según funcionarios panameños y datos de organismos internacionales del sector marítimo.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, denunció el lunes durante la inauguración, en la capital panameña, de la 56 Asamblea General de la OEA, que la detención de buques con bandera de su país en puertos chinos pasó de entre 30 y 40 a 140 por mes, sin haber «correlación alguna ni causa justificada», llevando a que más de 200 buques hayan decidido salir de la marina mercante panameña.

La salida de CK Hutchison de los puertos se dio luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con retomar el Canal -que construyó y administró EE.UU. durante el siglo XX-, por la «maligna influencia» china, y de años de denuncias internas contra la concesión, que el Supremo calificó de lesiva para el Estado.

China acusa razones políticas e inseguridad jurídica

El momento de tensión llegó durante un diálogo entre los observadores permanentes de la OEA y los Estados miembros, cuando el representante chino, Xie Feng, instó «nuevamente a Panamá a corregir sus errores y proteger los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas».

Según Xie, «si se pudieran ignorar los contratos, ignorar los principios del mercado, apoderarse de los activos y expulsar a los operadores en cualquier momento, ¿quiénes tendrían confianza para invertir y buscar cooperación?» con Panamá.

El diplomático fue más allá y dijo que el Supremo de Panamá tuvo «una motivación política» en su decisión sobre los dos puertos, que CK Hutchison intentó vender en el 2025 al gestor estadounidense BlackRock como parte de una operación global que involucraba a unas 40 terminales y cerca de 23.000 millones de dólares y que fue frenada por Pekín.

En Panamá «hay democracia y separación de poderes»

El ministro panameño de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, afirmó que el fallo del Supremo «fue claro» al establecer que «la renovación de la concesión no cumplió con los requisitos» legales de Panamá, donde «hay democracia y separación de poderes».

«Su país es distinto al mío (…) Y debo decir que sus representantes en mi país no entienden el sistema democrático de Panamá: me pidieron varias veces que yo interfiriese ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo que lo único que puede hacer mi gobierno es obedecerlo», sostuvo Martínez-Acha.

Repitió lo que ha dicho ya muchas veces el presidente panameño, José Raúl Mulino, que «Panamá no desea entrar en un escenario de rivalidad entre superpotencias», en relación a la puja geopolítica que mantienen EE.UU y China, y que el país «tiene una política exterior independiente y respetuosa».

«Reconocemos la importancia de las relaciones con China y valoramos los canales de comunicación que se han abierto recientemente (…) Le invito a respetar mi constitución como yo respeto la suya», concluyó el canciller de Panamá.

«Respaldo totalmente lo expresado por el canciller Martínez-Acha hoy en la OEA a propósito de la intervención del observador de la República Popular China. La defensa de nuestros intereses es una e indivisible», reaccionó el presidente Mulino en su cuenta de X. EFE

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