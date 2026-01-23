Panameño detenido en Venezuela es liberado, anuncia el presidente de Panamá

Ciudad de Panamá, 23 ene (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes que el panameño Olmedo Javier Núñez fue liberado en Venezuela, donde estaba detenido desde junio pasado por un presunto espionaje.

«De regreso a casa nuestro compatriota Núñez. Bienvenido a su patria. Adelante!!», escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, en un mensaje acompañado del liberado en lo que parece una cabina de avión.

Hace una semana, el presidente Mulino también había anunciado la liberación de Núñez en base a una «información recibida» y que la celebraba, pero finalmente la misma no se concretó, como posteriormente informó la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó a inicios de enero que Núñez fue detenido el pasado 13 de junio cuando se encontraba en una embarcación de bandera panameña, que «fue interceptada en la zona económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana».

«Las autoridades venezolanas acusaron a la tripulación de un presunto caso de espionaje. El ciudadano panameño se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores a bordo de la nave», detalló entonces la Cancillería.

La tripulación se componía de nueve personas: dos neerlandeses, incluyendo el capitán, tres hondureños, un español, un indonesio, un panameño y una húngara.

El caso de Núñez fue elevado ante organismos internacionales como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se ha expuesto ante el Consejo de Seguridad de la ONU o la Organización de los Estados Americanos (OEA), según la información oficial panameña.

Ya el pasado 1 de octubre, la encargada de asuntos consulares de Panamá en Caracas realizó una visita oficial a Núñez, «durante la cual pudo conversar con él y verificar su condición de salud, información que fue transmitida de inmediato a sus familiares», agregó.

El Gobierno venezolano ha iniciado un proceso de excarcelación de cientos de detenidos, muy criticado por las fuerzas opositoras y ONG internacionales por su lentitud y porque se están imponiendo cautelares a los liberados.

Estas últimas excarcelaciones se han llevado a cabo pocos días después de los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano, en los que fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. EFE

gf/mt/eav