París celebra el arte del sombrero en una retrospectiva de Stephen Jones

3 minutos

Helena Sánchez

París, 17 oct (EFE).- Con una trayectoria de más de cuatro décadas, Stephen Jones, el célebre diseñador de sombreros británico, protagoniza una exposición en el Museo de la Moda París, que repasa su influencia en la alta costura contemporánea.

La muestra ‘Stephen Jones, sombreros de artista’, que estará abierta hasta el 2 de marzo, presenta una retrospectiva que abarca desde sus primeras colecciones en los años 80 hasta sus más recientes creaciones.

A través de más de 170 piezas se exploran las fuentes de inspiración de Jones, su proceso creativo y la estrecha relación que ha mantenido con la ciudad de París, un lugar que ha marcado profundamente su carrera.

«Estar aquí, en el Palacio Galliera (sede del museo), es increíble. He estado aquí muchas veces a lo largo de los años, pero tener mi nombre sobre la puerta de entrada del Museo es algo extraordinario», declaró Jones a EFE.

De Liverpool a las pasarelas de París

Nacido cerca de Liverpool en 1957 y formado en la prestigiosa Saint Martin’s School of Art de Londres, Jones abrió su primera tienda en 1980.

Desde sus inicios ha colaborado con algunas de las casas más influyentes de la moda mundial, como Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood o Louis Vuitton. Estas alianzas han hecho de los sombreros de Jones un sello distintivo en las pasarelas de alta costura.

«La verdad es que no tomé la decisión de diseñar sombreros. Empecé a hacerlos y me gustó, pero fue un proceso lento, casi por ósmosis. Yo comencé diseñando ropa y fueron mis amigos quienes me dijeron que hay muchos diseñadores, pero nadie hace sombreros y me animaron», explicó Jones sobre sus comienzos.

El vínculo especial con París

La exposición también pone un énfasis especial en el vínculo del artista con París, ciudad a la que llegó en los años 80 y en la que colaboró con grandes algunas de sus firmas más exclusivas.

El trabajo del británico refleja influencias de la cultura francesa y de la moda parisina, con referencias a símbolos de la ciudad y homenajes a diseñadores históricos.

«Para mí, París cambió mi visión de la moda. Trabajar con las casas de alta costura aquí transformó mi creatividad», añadió Jones, quien ha colaborado con Dior durante casi tres décadas.

La directora del Museo de la Moda, Miren Arzalluz, destacó la importancia de Jones en el universo de la moda durante sus más de 40 años de carrera.

«Es uno de los más grandes creadores de sombreros en la historia reciente de la moda. Este recorrido no solo celebra su extraordinaria carrera, sino también su capacidad para colaborar con los mejores diseñadores del mundo y elevar el sombrero a una pieza esencial del vestuario», dijo la española.

Un recorrido completo por la obra de Jones

La exhibición está dividida en varias secciones que permiten al público explorar las diversas fases de su carrera.

El recorrido incluye no solo sus sombreros más icónicos, sino también bocetos preparatorios, archivos fotográficos y extractos de desfiles que capturan el impacto de su arte en el mundo de la moda.

Entre las piezas más destacadas se encuentran algunas de las que diseñó para celebridades como Lady Gaga, quien usó uno de sus icónicos modelos durante la ceremonia de apertura de los recientes Juegos Olímpicos de París, o un sombrero diseñado para la princesa Diana de Gales. EFE

hsg/rcf/jam

(foto) (vídeo)