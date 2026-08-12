Paramilitares atacan con drones Jartum tras meses de calma en la capital sudanesa

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Jartum, 12 ago (EFE).- El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) lanzó este miércoles una andanada de drones contra el estado de Jartum, en la primera acción contra la capital sudanesa tras meses de relativa calma, informaron a EFE fuentes militares.

Los paramilitares atacaron «las ciudades de Omdurmán y Jartum Norte con aproximadamente 16 drones, uno de los cuales impactó contra una mezquita en el barrio de Drushab, en Jartum Norte», de acuerdo con las fuentes, que pidieron el anonimato.

Asimismo, otros drones fueron interceptados por el Ejército sudanés sobre Jartum, según las fuentes, que no reportaron víctimas. EFE

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