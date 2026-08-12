Paramilitares atacan con drones Jartum tras meses de calma en la capital sudanesa

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Jartum, 12 ago (EFE).- El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) lanzó este miércoles una andanada de drones contra el estado de Jartum, en la primera acción contra la capital sudanesa tras meses de relativa calma, informaron a EFE fuentes militares.

Los paramilitares atacaron «las ciudades de Omdurmán y Jartum Norte con aproximadamente 16 drones, uno de los cuales impactó contra una mezquita en el barrio de Drushab, en Jartum Norte», de acuerdo con las fuentes, que pidieron el anonimato.

Asimismo, otros drones fueron interceptados por el Ejército sudanés sobre Jartum, según las fuentes, que no reportaron víctimas.

Hasta el momento, las FAR no han reaccionado ante este ataque, el que sería el primero en meses contra Jartum.

En marzo de 2025, el Ejército sudanés recuperó el control de la capital sudanesa, que había estado en manos de los paramilitares desde que comenzó la cruenta guerra en el país, en abril de 2023, mientras que dos meses después controlaron militarmente todo el estado de Jartum.

Estas acciones se producen en un momento en el que los frentes de batalla están presenciando un uso intensivo de drones en operaciones militares, sobre todo en el estado de Kordofán del Norte, cuya capital es Al Obeid, uno de los focos principales de la fase actual de la guerra, al tiempo que las tropas gubernamentales están consolidando su control en la vasta región de Kordofán, en el centro-sur de Sudán.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país africano en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según Naciones Unidas. EFE

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