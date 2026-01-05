Parlamento de Venezuela instala legislatura 2026-2031 marcada por ataque de EE.UU.

Caracas, 5 ene (EFE).- El Parlamento de Venezuela instaló este lunes la legislatura 2026-2031 controlado nuevamente por el chavismo y con el regreso de algunas caras opositoras que se alejaron de la mayor coalición opositora del país, en una sesión marcada por la incertidumbre tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar lanzado por Estados Unidos sobre varios puntos del territorio venezolano, entre ellos Caracas.

Cerca del mediodía de este lunes, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) dio comienzo a su sesión inaugural con la presencia de figuras fuertes del chavismo como Jorge Rodríguez, presidente de la Cámara durante el período anterior y el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra.

El director de debate, Fernando Soto Rojas hizo mención durante su intervención a la ausencia de la esposa de Maduro, Cilia Flores, cuya bancada permanecía vacía. También están presentes los recién electos diputados, los opositores Henrique Capriles y Stalin González.EFE

