Parlamento venezolano aprueba que un mencionado en caso Plus Ultra sea embajador en Egipto

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Caracas, 27 ago (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este jueves la designación de Ramón Antonio Gordils, mencionado en el caso de la aerolínea Plus Ultra y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, como nuevo embajador del país suramericano ante Egipto, con concurrencia en Eritrea y Sudán.

La diputada chavista Roselyn Vegas aseguró que Gordils es un diplomático con amplia experiencia, por lo que cree que estará a la altura de este nuevo compromiso, en el que también asumirá la representación permanente de Venezuela ante la Liga de los Estados Árabes.

Vegas sostuvo que Gordils es funcionario de carrera administrativa de la Cancillería venezolana desde el año 2003 y también trabajó en funciones administrativas en el Banco de Comercio Exterior (Bancoex) y en el Banco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Así mismo, la congresista dijo que el nuevo designado fue embajador en Noruega entre 2022 y 2025.

En junio pasado, el Partido Popular (PP) de España pidió la imputación de varios exfuncionarios españoles en el caso Plus Ultra, así como de Gordils, que según un escrito de la colectividad, fue «mediador en la primera aproximación de Plus Ultra al entorno» de Rodríguez Zapatero.

En mayo pasado, EFE tuvo acceso a un auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que sitúa a Rodríguez Zapatero como el «núcleo decisor y estratégico» de una presunta red de tráfico de influencias para canalizar las ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra.

El auto de imputación del expresidente del Gobierno español está plagado de conversaciones que se remontan a 2020, en torno a la necesidad de la aerolínea de conseguir «las ayudas», entre ellas una de Rodolfo Reyes, un accionista de la aerolínea, con dos interlocutores a los que transmitió la necesidad de la aerolínea de «llegar a las ayudas», uno de ellos habría sido Gordils.

«Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero… tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento», dijo Reyes. «Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco cómo llegarle a ZP», contestó Gordils, según el auto del juez.

Rodríguez Zapatero negó al juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en la concesión del préstamo público de 53 millones de euros para el rescate de la compañía y rechazó que se comunicara con nadie de la misma. EFE

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