Patagonia Gold llega a acuerdo con provincia argentina para reactivar mina de oro

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Buenos Aires, 26 ago (EFE).- La minera canadiense Patagonia Gold llegó este miércoles a un acuerdo con el Gobierno de la sureña provincia argentina de Río Negro para retomar la actividad en la mina de oro y plata Calcatreu, que había sido suspendida por incumplir compromisos de contratación de trabajadores locales.

Según informó el Ejecutivo provincial en un comunicado, el acuerdo «permitirá normalizar la actividad» del proyecto minero, «garantizando el cumplimiento de los compromisos laborales».

El pasado 20 de agosto, el Gobierno de Río Negro había dispuesto la paralización de las tareas en el proyecto minero Calcatreu ante el incumplimiento de compromisos asumidos por la empresa con la provincia, el municipio de Ingeniero Jacobacci y la comunidad de contratar al menos un 80 % de trabajadores locales.

Según informó el Ejecutivo, el acuerdo firmado este miércoles establece la incorporación progresiva de 30 trabajadores y la capacitación de otras 30 personas.

Además, se reactivará una mesa de trabajo local con la incorporación de la comunidad mapuche Lof Peñi Mapu y se acordó que las futuras búsquedas laborales serán canalizadas a través de los servicios de empleos provinciales y municipales, «agotando las posibilidades de contratación de trabajadores rionegrinos antes de recurrir a personal de otras jurisdicciones».

Calcatreu, que dista 80 kilómetros de la localidad de Ingeniero Jacobacci, se ubica en la parte norte del Macizo de Somuncurá, una meseta volcánica.

Con una vida útil proyectada hasta 2033, la mina, en la que trabajan unas 200 personas, entró en fase de producción y exportación de oro en mayo pasado. EFE

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