Paz expresa sus «sentidas condolencias» por bolivianos fallecidos en derrumbe en Brasil

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La Paz, 13 sep (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó este domingo sus «sentidas condolencias» por los connacionales que fallecieron tras el derrumbe de un edifico en construcción en Brasil y ofreció colaboración y la posible repatriación de los cuerpos.

Paz hizo conocer su «profundo pesar» por el colapso y afirmó que Bolivia «acompaña el dolor» de las familias que perdieron a sus seres queridos.

«Mi solidaridad está también con todos los afectados y, de manera especial, con nuestra comunidad boliviana que vive y trabaja en Brasil», publicó en su cuenta de X.

El gobernante afirmó que el equipo consular de la Cancillería boliviana «mantiene constante contacto con las familias afectadas», por lo que ofreció «colaboración incluida la posibilidad de repatriación de sus seres queridos si así lo vieran necesario».

Paz también deseó «fortaleza» y «una pronta recuperación» a las personas que resultaron heridas.

Esta jornada, las autoridades brasileñas hallaron sin vida a los cuatro desaparecidos en el colapso de un edificio en construcción en São Paulo, con lo que el número de víctimas mortales ascendió a seis, informaron fuentes oficiales.

Por su parte, la Cancillería boliviana confirmó a través de un comunicado oficial que de las seis personas fallecidas, cinco son bolivianas.

Los fallecidos en el siniestro, ocurrido durante la madrugada del sábado, son tres mujeres, una de las cuales estaba embarazada, una niña y dos hombres, según señaló el Cuerpo de Bomberos de São Paulo.

Otra niña y un hombre sobrevivieron al colapso y fueron rescatados con vida.

De esta forma, los bomberos concluyeron las búsquedas al localizar a todos los afectados por el accidente.

El siniestro se produjo durante la madrugada del sábado en el barrio de Penha, uno de los más tradicionales de la humilde zona este de São Paulo, cuando un edificio se vino abajo sobre una casa en la que vivían una decena de personas de origen boliviano.

El edificio que colapsó tenía varias plantas y estaba en construcción, aunque las obras se encontraban embargadas judicialmente.

El derrumbamiento coincidió con una noche de fuertes lluvias en la capital paulista. Sin embargo, Defensa Civil aclaró que el accidente no está directamente relacionado con las precipitaciones registradas durante la madrugada.

Según el organismo, aunque estaba lloviendo en el momento del derrumbe, aún no es posible afirmar que el temporal haya sido la única causa del suceso.

Las autoridades brasileñas han abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso.

El lugar del siniestro quedará ahora bajo la responsabilidad de las autoridades competentes con el objetivo de continuar con las labores periciales y adoptar las medidas pertinentes. EFE

drl/rrt