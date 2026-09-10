Paz pide investigar un «posible atentado» tras las mortales explosiones en una unidad militar de Bolivia

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, solicitó este miércoles a la Fiscalía investigar un «posible atentado» contra su gobierno, tras las explosiones en una unidad militar que dejaron al menos nueve muertos y varias decenas de heridos la semana pasada.

Dos estallidos se produjeron el viernes en una instalación del Ejército en la ciudad de Viacha, de más de 100.000 habitantes, unos 30 kilómetros al suroeste de La Paz.

En el lugar se almacenaban material pirotécnico decomisado, granadas y otros explosivos de uso militar, según la institución que aún investiga las causas.

El incidente dejó al menos nueve uniformados fallecidos, ocho de ellos identificados, además de 84 heridos.

Todavía hay cinco personas reportadas como desaparecidas, según la Fiscalía. Aún no terminan los trabajos de los rescatistas entre los escombros del edificio.

«El presidente le pide también al Ministerio Público que investigue un posible atentado. Hay gente que quiere que al gobierno le vaya mal porque quieren retornar» al poder «y están dispuestos a todo», dijo a la prensa el centroderechista Paz, al término de un acto oficial en Cochabamba (centro).

Las causas del siniestro aún se investigan, pero la fiscalía abrió la semana pasada una causa por «homicidio culposo» y otros delitos.

El Ministerio de Defensa, por su parte, también anunció una investigación para determinar las causas y responsabilidades del hecho.

Paz asumió la presidencia en noviembre y puso fin a casi 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). Anteriormente ha acusado a Morales y a sus partidarios de querer desestabilizar a su gobierno.

Durante la remoción de escombros, además de los fallecidos confirmados, los investigadores recogieron hasta el momento «48 bolsas» con «varios restos humanos» que se encuentran en una morgue de La Paz, dijo a la prensa Helen Camacho, funcionaria del Instituto de Investigaciones Forenses.

Para dar con su identidad, se tomarán muestras biológicas que serán comparadas con el ADN de los familiares de las personas reportadas como desaparecidas.

jac/gta/cr