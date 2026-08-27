Penn Badgley (‘Gossip Girl’) protagoniza una serie de misterios y asesinatos de Amazon MGM

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Los Ángeles (EE.UU.), 27 ago (EFE).- La estrella de ‘Gossip Girl’ Penn Badgley protagonizará la serie ‘Everyone in My Family Has Killed Someone’ (‘Todos en mi familia han matado alguien’), una comedia negra de misterios y asesinatos basada en la exitosa saga de libros de Benjamin Stevenson, de título homónimo.

La productora Amazon MGM Studios informó este jueves en un comunicado que prepara el desarrollo de este proyecto, que todavía no tiene fecha de estreno, y que se ambienta en las profundidades de las densas montañas de Vermont (EE.UU.).

Allí se encuentra Ern Cunningham (Badgley), un experto en escribir misterio que asiste a regañadientes a una reunión familiar para dar la bienvenida a su hermano Michael, quien regresa de prisión.

Cuando aparece un cadáver congelado y una tormenta de nieve deja a todos atrapados, las muertes comienzan a multiplicarse, dice la sinopsis de ‘Todos en mi familia han matado alguien’, que se basa en la primera novela de Stevenson, publicada en 2022.

Badgley regresa con este proyecto al terreno de las series de suspense, un género con el que se consolidó a través del papel protagónico en ‘You’ (2018-2025), donde interpretó durante cuatro temporadas al carismático pero peligroso asesino en serie Joe Goldberg.

Previamente el actor estadounidense había saltado a la fama por dar vida al reflexivo Dan Humphrey en el drama ‘Gossip Girl’, una producción que definió a una generación de artistas que incluyó a Blake Lively o Leighton Meester. EFE

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