Perú traslada a a cien presos de «alta peligrosidad» a una remota cárcel en los Andes

Lima, 5 ene (EFE).- Las autoridades de Perú trasladaron este lunes a cien presos considerados «de alta peligrosidad» a la prisión de Challapalca, ubicada a más de 4.800 metros de altitud, en una zona remota de los Andes del sur del país, en la región de Tacna, informaron fuentes oficiales.

El operativo de traslado de los reos, que permanecían en cinco prisiones de Lima por estar vinculados a delitos como organización criminal, robo agravado, sicariato (asesinato por encargo), homicidio, tráfico ilícito de drogas y tráfico ilícito de armas, fue supervisado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez.

La medida se ejecutó «como parte de la política del gobierno orientada a reforzar el principio de autoridad y evitar cualquier intento de acción delictiva desde los centros penitenciarios».

Martínez aseguró que fue «parte de la reclasificación y el reordenamiento» que están haciendo las autoridades de los presos en las cárceles a nivel nacional.

«Es el comienzo de las nuevas medidas que estamos tomando en el sistema penitenciario sobre la base de la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir)», explicó Martínez, en referencia a la entidad que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), encargado de la administración y control de las cárceles peruanas.

Añadió que por ese motivo el Gobierno de transición, que preside José Jerí, «está tomando la decisión de ocupar espacios que no habían sido usados antes» en la zona de máxima seguridad de Challapalca.

El traslado fue ejecutado en medio de estrictas medidas de seguridad por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con apoyo de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

A pesar de que el penal de Challapalca se encuentra en una zona remota del altiplano, las autoridades penitenciarias informaron el pasado viernes de que habían descubierto que en las cercanías se había instalado un sistema clandestino de internet satelital para permitir comunicaciones no autorizadas de los internos.

El Gobierno que presidirá Jerí hasta julio próximo ha señalado que su principal tarea será la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad, además de mantener la estabilidad económica y asegurar la transparencia de las elecciones generales que se celebrarán en abril próximo en el país. EFE

