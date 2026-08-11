Periodista colombiano busca a su familia entre los escombros de Cali tras el terremoto

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Cali (Colombia), 11 ago (EFE).- El periodista colombiano Carlos Andrés Aponte Marín regresó a Cali desde Bogotá, donde acababa de comenzar un nuevo trabajo, para buscar a su familia tras el seísmo de magnitud 7,4 y encontró su hogar convertido en una montaña de hormigón, con sus padres y su sobrina atrapados entre los escombros.

En el edificio del barrio Torres del Limonar de Cali, una de las ciudades más sacudidas por el terremoto de la víspera, permanecen atrapados su madre, Stella Marín; su padre, Carlos Aponte, y su sobrina, Ileana Giraldo Aponte.

Carlos apenas llevaba unos días en Bogotá cuando el terremoto lo hizo regresar a Cali.

«Cuando pasa una situación de estas lo que uno espera es que al otro lado de la línea contesten. Llamé y no contestaron, vine y no me contestan aún. Solo sé que están allá adentro», dijo a EFE mientras esperaba noticias frente a la zona de rescate.

A la espera de un milagro

El edificio, de cuatro pisos y 54 apartamentos, colapsó durante el terremoto mientras había 26 personas en su interior, según explicó a EFE Gloria Estela Pérez Díaz, administradora del inmueble.

«Gracias a los organismos de socorro y a la gente se han rescatado siete personas», afirmó Pérez, quien manifestó que conservan la esperanza de que haya más vecinos vivos.

Carlos asegura que los equipos de rescate le han explicado que todavía podría haber personas con vida bajo los escombros.

«La estructura colapsó hacia el lado derecho, lo que me dicen es que el peso de las vigas los tiene atrapados. Las cámaras térmicas de los bomberos muestran que en un cuarto hay tres cuerpos que aún responden a la vida y dos manchitas más pequeñas que podrían ser las mascotas, entonces estamos a la espera de un milagro», relató.

Mientras los equipos de socorro avanzan entre toneladas de hormigón, familiares, vecinos y voluntarios permanecen en silencio alrededor de la zona pendientes de cada movimiento de las máquinas y los rescatistas.

Carlos agradece el trabajo de los equipos de emergencia, pero también pide a quienes se han acercado al lugar que no se marchen: «No solamente es tener paciencia, es sentir la gratitud con el profesionalismo de las autoridades, pero también de la gente que ha venido. Les pido que no se vayan, hasta encontrarlos en el tercer piso donde están».

Una ciudad bajo escombros

La búsqueda de los familiares de Carlos es una de las que continúan este martes en distintos puntos de Cali, donde los equipos de rescate intentan localizar a personas atrapadas bajo estructuras que colapsaron tras el terremoto.

El balance entregado por el Puesto de Mando Unificado liderado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, eleva a 95 el número de fallecidos y a 949 el de heridos en la ciudad.

Además, las autoridades reportan al menos 45 edificaciones con colapso total o parcial, 239 personas atrapadas y 86 rescatadas.

Entre los edificios completamente colapsados está el Torres del Limonar, donde Carlos continúa esperando una señal de sus familiares mientras los rescatistas remueven los restos de lo que hasta hace dos días era su hogar.

Por ahora, solo queda esperar. Una voz, un golpe o cualquier señal que confirme que Stella, Carlos e Ileana siguen allí con vida. EFE

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