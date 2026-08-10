Petro llama a su partido a coordinar esfuerzos y solidaridad tras el terremoto en Colombia

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Bogotá, 10 ago (EFE).- El expresidente colombiano Gustavo Petro pidió este lunes a los integrantes de su partido, el Pacto Histórico, y a sus simpatizantes coordinar esfuerzos y activar la solidaridad con los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del país y que deja un balance parcial de 111personas muertas.

«A todos los integrantes del Pacto, a quienes nos han acompañado y apoyado, les hago un llamado a coordinar esfuerzos, activar la solidaridad y estar atentos a las comunidades afectadas», expresó Petro en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El exmandatario expresó su solidaridad con las comunidades de San José del Palmar, Río Iró, Nóvita y Quibdó, en el departamento del Chocó, en el Pacífico; y Chaparral, Coello, Payandé e Ibagué, en la región del Tolima (centro); así como a los afectados en las ciudades de Pereira, Manizales, Armenia, Cali y Bogotá.

«El Gobierno nacional debe garantizar una respuesta inmediata, articulada y humana: búsqueda y rescate, atención médica, evacuación asistida, alojamiento temporal, agua, alimentos y acompañamiento para las familias damnificadas», señaló Petro.

En ese sentido, el exje de Estado, que el viernes pasado entregó la Presidencia del país al ultraderechista Abelardo de la Espriella, subrayó la necesidad de que la respuesta estatal llegue a todos los territorios afectados, especialmente a las poblaciones más vulnerables.

«En una emergencia nacional no puede haber territorios olvidados ni ciudadanos de segunda categoría. El Estado debe llegar primero a quienes más lo necesitan», enfatizó Petro, quien agregó que se debe poner «toda capacidad del Estado al servicio de la gente».

«Nadie puede quedar atrás», concluyó el líder progresista.

El terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia y deja hasta el momento al menos 111 personas fallecidas y graves daños en al menos cinco departamentos, mientras los organismos de socorro continúan las labores de búsqueda y rescate, y las autoridades avanzan en la evaluación de los daños. EFE

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