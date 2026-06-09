Petro viaja a Nueva York para presidir una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

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Bogotá, 9 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, viajó este martes a Nueva York donde mañana encabezará una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, órgano que durante este mes preside Colombia.

«El presidente de la República se trasladará el día 9 de junio de 2026 a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, con el fin de participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», señala la Presidencia en un decreto en el que Petro delegó durante su ausencia las funciones presidenciales al ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Petro participará el miércoles en la reunión ‘Avanzando soluciones políticas en Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera’, y su regreso al país está previsto para el próximo jueves 11.

«Este debate buscará promover una reflexión colectiva sobre la necesidad de privilegiar la diplomacia y las soluciones políticas frente a la expansión de los conflictos. Colombia viene a hablar de paz y no de guerra», indicó la representante permanente de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, durante una rueda de prensa la semana pasada.

Antes de su viaje, el mandatario aseguró que durante la presidencia colombiana del Consejo de Seguridad, que comenzó el pasado 1 de junio y se extenderá durante todo el mes, el país defenderá la «paz mundial», el derecho internacional y la búsqueda de soluciones diplomáticas a los conflictos.

«En mi Gobierno la postura de Colombia es la paz mundial, el derecho internacional y la ley internacional que debe respetarse», expresó Petro el pasado viernes durante una ceremonia de ascensos del Ejército en Bogotá.

Según explicó Zalabata, la agenda colombiana al frente del Consejo de Seguridad estará centrada en la paz en Oriente Medio y en el impacto de los conflictos armados sobre las mujeres, los niños y el acceso a la educación.

Se espera que Petro se reúna con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aunque el encuentro todavía no está confirmado, y que participe en la cumbre ‘Dignidad en Democracia’, donde se abordarán asuntos relacionados con la economía y las instituciones democráticas. EFE

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