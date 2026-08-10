Petrolera argentina YPF multiplica por 34 su ganancia neta en el primer semestre de 2026

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Buenos Aires, 10 ago (EFE).- La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, reportó este lunes una ganancia neta en el primer semestre de este año de 1.614 millones de dólares, lo que implica haber multiplicado por 34 los beneficios por 48 millones de dólares obtenidos en igual período de 2025.

De acuerdo con los estados contables difundidos este lunes por la compañía, con datos expresados en moneda estadounidense, en el primer semestre la principal productora de hidrocarburos de Argentina registró una ganancia operativa de 2.691 millones de dólares, con un aumento interanual del 345,5 %.

Los resultados de YPF se vieron impulsados, entre otros factores, por el alza en el precio internacional del crudo, que creció un 25 % interanual en el primer semestre de este año.

La compañía obtuvo en el primer semestre un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado positivo de 4.398 millones de dólares, con un aumento interanual del 86 %.

En tanto, los ingresos semestrales de la petrolera ascendieron a 11.520 millones de dólares, un 25 % más que los del primer semestre de 2025.

Desempeño trimestral

En el segundo trimestre, la compañía registró un beneficio neto de 1.205 millones de dólares, frente a un beneficio por 58 millones de dólares en igual período de 2025.

La ganancia operativa ascendió en el segundo trimestre a 1.813 millones de dólares, con un incremento interanual del 340 %

La compañía, que cotiza sus acciones en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires, obtuvo en el segundo trimestre un EBITDA ajustado positivo de un récord de 2.804 millones de dólares, con un alza interanual del 149 %,

Según YPF, el resultado del EBITDA estuvo «impulsado por el continuo crecimiento de la producción de ‘shale’, la reducción en los costos de extracción, los niveles récord de procesamiento, la continua optimización y eficiencia operativas y la dinámica alcista de precios».

En tanto, los ingresos totalizaron en el segundo trimestre los 6.574 millones de dólares, con un aumento interanual del 42 %.

Inversiones y producción

Por otra parte, YPF precisó que su deuda neta ascendía a finales del primer semestre a 7.654 millones de dólares, con una reducción interanual del 13 %.

Además, indicó que sus inversiones en el primer semestre sumaron 2.321 millones de dólares, frente a desembolsos por 2.374 millones en igual período de 2025.

Su producción total de hidrocarburos durante el segundo trimestre totalizó los 544.400 barriles equivalentes por día, con un fuerte crecimiento del 47 % en la producción de crudo en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta (suroeste de Argentina)., hasta alcanzar a 212.700 barriles equivalentes por día.

Para finales de este año, la compañía espera continuar creciendo hasta alcanzar 250.000 barriles diarios de petróleo no convencional. EFE

nk/gad