¿Por qué las universidades suizas están intensificando sus esfuerzos para prevenir el espionaje de conocimientos?

Varias universidades suizas han empezado a reforzar sus controles para evitar la fuga de tecnologías sensibles. La Universidad de Berna, por ejemplo, revisó su reglamento en 2025 e introdujo verificaciones sobre sanciones y exportaciones para nuevos empleados y académicos extranjeros. Mientras tanto, SwissUniversities plantea un modelo nacional inspirado en los Países Bajos para equilibrar la apertura académica con la protección frente al espionaje.



Algunas universidades ya han comenzado a modificar sus prácticas en este ámbito. Por ejemplo, la Universidad de Berna indicó a Swissinfo que en 2025 revisó su reglamento interno para limitar los riesgos de fuga de tecnologías sensibles. Los nuevos empleados y los investigadores invitados extranjeros están ahora sujetos a un control de conformidad con las sanciones, embargos y normativas sobre control de exportaciones. Antes, estos aspectos no se tenían en cuenta: hace apenas un año, la universidad afirmaba que, al contratar especialistas extranjeros, solo consideraba el nivel de estudios y las competencias lingüísticas.

