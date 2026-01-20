¿Por qué las universidades suizas están intensificando sus esfuerzos para prevenir el espionaje de conocimientos?
Varias universidades suizas han empezado a reforzar sus controles para evitar la fuga de tecnologías sensibles. La Universidad de Berna, por ejemplo, revisó su reglamento en 2025 e introdujo verificaciones sobre sanciones y exportaciones para nuevos empleados y académicos extranjeros. Mientras tanto, SwissUniversities plantea un modelo nacional inspirado en los Países Bajos para equilibrar la apertura académica con la protección frente al espionaje.
Ya sean las relaciones políticas y económicas entre China y Taiwán, la rivalidad entre Washington y Pekín, las relaciones chino-helvéticas, China y sus estructuras políticas o el desarrollo adaptativo y la innovación tecnológica, informo sobre asuntos exteriores y su posible impacto en las relaciones suizo-chinas en la política, la economía y la sociedad.
Experiodista en Pekín, me interesa China y sus estructuras políticas, el desarrollo adaptativo y la innovación tecnológica. Estudié periodismo y comunicación en China y en Suiza. Desde que me uní a SWI swissinfo.ch en 2015, he desarrollado un gran interés en los asuntos internacionales, con un enfoque en las relaciones de China con otros países/bloques y la posición de Suiza.
Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea.
Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales.
Algunas universidades ya han comenzado a modificar sus prácticas en este ámbito. Por ejemplo, la Universidad de Berna indicó a Swissinfo que en 2025 revisó su reglamento interno para limitar los riesgos de fuga de tecnologías sensibles. Los nuevos empleados y los investigadores invitados extranjeros están ahora sujetos a un control de conformidad con las sanciones, embargos y normativas sobre control de exportaciones. Antes, estos aspectos no se tenían en cuenta: hace apenas un año, la universidad afirmaba que, al contratar especialistas extranjeros, solo consideraba el nivel de estudios y las competencias lingüísticas.
