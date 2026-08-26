Portugal confirma una nacional entre los desaparecidos por la riada en Nepal

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Lisboa, 26 ago (EFE).- El Gobierno de Portugal confirmó que hay una ciudadana portuguesa entre los desaparecidos por la riada que golpeó este miércoles el norte de Nepal y en la que al menos 98 personas murieron y cientos permanecen desaparecidas o sin contacto, según el último balance de las autoridades.

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso informó a EFE que la ciudadana portuguesa formaba parte de un grupo que se encontraba en el puesto fronterizo del lado de Nepal cuando la riada arrasó la zona.

Al menos 98 personas murieron y cientos permanecían desaparecidas o sin contacto después de que violentas inundaciones repentinas golpearan ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet (China), arrastrando puentes, cortando carreteras y dañando infraestructuras hidroeléctricas.

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto. EFE

lmg/rod