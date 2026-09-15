Portugal inaugura una escuela militar para reforzar sus capacidades de ciberdefensa

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Lisboa, 15 sep (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Portugal inauguraron este lunes las instalaciones de su Escuela de Ciberdefensa, un centro destinado a formar personal especializado y para reforzar las capacidades militares para operar en el ciberespacio, con espacio para hasta sesenta alumnos.

La escuela, dependiente del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, está dirigida principalmente a militares del Mando de Operaciones de Ciberdefensa y de las unidades de este ámbito de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, según la información difundida por la institución.

Su oferta comprende formación inicial, especialización, actualización y cursos avanzados, con contenidos tecnológicos, operativos y estratégicos.

El jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, el general João Cartaxo Alves, presidió la inauguración y defendió la necesidad de disponer de estas capacidades.

Unas Fuerzas Armadas sin ciberdefensa «no son unas Fuerzas Armadas», afirmó el general, quien advirtió de que sin esas herramientas: «en el campo de batalla, perdemos antes incluso de empezar».

Las instalaciones ocupan dos plantas de un edificio modernizado del Estado Mayor y cuentan con dos aulas, dos laboratorios adaptables y espacios de estudio, que permiten impartir dos cursos de forma simultánea.

El director de la escuela, Vasco Marques Prates, destacó que el centro busca subsanar una carencia en Portugal y aumentar la capacidad de las Fuerzas Armadas para atraer y formar profesionales especializados.

«Esta capacidad es crucial para la resiliencia y soberanía digital de Portugal», sostuvo Prates, quien señaló como objetivo disponer de un organismo preparado para garantizar la defensa del país en el ciberespacio.

El proyecto contempla la cooperación con las alianzas y coaliciones militares de las que Portugal forma parte, así como vínculos con instituciones académicas y empresas nacionales e internacionales.

La escuela está bajo la responsabilidad del Centro de Comunicaciones e Información, Ciberespacio y Espacio, integrado en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. EFE

mf/fpa

(foto) (vídeo)