Preocupación en Canadá por las acciones de Trump en Venezuela y sus amenazas a Groenlandia

3 minutos

Toronto (Canadá), 5 ene (EFE).- El ataque militar estadounidense contra Venezuela, la captura del presidente de este país, Nicolás Maduro, y las amenazas del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, contra Groenlandia están provocando preocupación en Canadá, país que tiene las terceras mayores reservas de petróleo del mundo, y que el presidente de EE.UU. ha dicho que quiere anexionarse.

The Globe and Mail, el principal periódico canadiense, publicó este lunes un editorial en el que indicó que tras el ataque en Venezuela, Canadá vive una situación de «emergencia nacional» y que «no puede perder más tiempo» para salvaguardar la soberanía nacional.

«La idea de que Canadá podría simplemente esperar a que Trump terminase su mandato en la Casa Blanca se desvaneció este fin de semana, señala el citado periódico.

El periódico recordó que Trump inició su segunda presidencia, en enero de 2025, amenazando con anexionar a Canadá, incluso utilizando la fuerza económica de EE.UU., y que la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre por Washington aboga por una limitación de la soberanía de todos los países del continente americano, incluido Canadá.

El segundo principal periódico canadiense, The Toronto Star, también mostró su preocupación por la renovada amenaza que suponen las políticas del presidente estadounidense para Canadá.

El analista Justin Ling escribió hoy en el periódico que «la política de Trump es una amenaza activa para Canadá» y recomendó a Ottawa publicar su propio documento de estrategia nacional para confrontar a Washington.

De momento, la captura el sábado de Maduro, y su esposa Cilia Flores, causó este lunes la caída generalizada de las acciones de las principales compañías petrolíferas canadienses.

El sector teme que, si se materializa el control estadounidense de los pozos venezolanos, como ha asegurado Trump, el petróleo canadiense dejará de ser atractivo para las compañías estadounidenses, que en estos momentos tienen un monopolio sobre la producción de Canadá.

El año pasado, Canadá exportó al día 3,9 millones de barriles de petróleo a EE.UU., el 96 % de su producción. Y el país no tiene en estos momentos infraestructura para exportar a otros países su crudo, que es pesado, igual que el venezolano, y requiere un procesamiento específico de refino y tratamiento.

Canadá también teme la injerencia de Trump en la política interna del país, en apoyo de movimientos de extrema derecha como el que existe en el oeste del país y que en estos momentos está promoviendo un referendo independentista en la provincia de Alberta, precisamente donde se concentran los gigantescos yacimientos petrolíferos de arenas bituminosas.

Ese movimiento independentista de Alberta, que está siendo favorecido por la actual jefa de Gobierno de la provincia, Danielle Smith, quien ha expresado su apoyo y cercanía ideológica a Trump, también ha indicado su disposición a integrar la rica provincia en Estados Unidos si gana un futuro referéndum separatista.

Ante este panorama, el editorial de The Globe and Mail advirtió de que «el dilema al que se enfrenta Canadá es que no existe una solución inmediata a la emergencia actual».

«Harán falta años para construir un nuevo oleoducto y años para reconstruir por completo las fuerzas armadas canadienses. Por eso no hay ni un momento que perder», concluyó. EFE

