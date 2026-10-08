Presentan cargos contra tres dominicanos por un naufragio fatal en aguas de Puerto Rico

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San Juan, 8 oct (EFE).- Tres ciudadanos dominicanos fueron acusados en Puerto Rico por su participación en una operación de tráfico marítimo de personas que resultó en un naufragio con tres migrantes muertos y una docena de desaparecidos, informó este jueves la Fiscalía Federal.

La embarcación, en la que viajaban 64 migrantes, volcó cerca de la isla puertorriqueña de Mona el pasado 28 de septiembre, luego de que se desatara a bordo una pelea y varias personas resultaran heridas con un machete, lo que obligó a los ocupantes a saltar al agua.

Máximo Alexander Castillo Cabrera y Víctor Alfonso Montilla Espíritu Santo están acusados de haberse asociado, conspirado y confabulado -de manera consciente e intencional- para introducir ilegalmente en Estados Unidos a extranjeros con fines de lucro comercial y beneficio económico privado.

Un tercer acusado, Danny De La Rosa Mercedes, enfrenta un cargo por cometer e intentar cometer actos de violencia de manera ilegal e intencional contra varias personas, detalló la Fiscalía Federal.

De La Rosa Mercedes es la persona que agredió a más de una persona con un machete mientras se encontraba a bordo de la embarcación, poniendo en peligro la navegación segura de dicho barco.

Además, los tres están acusados de un cargo por entrada ilegal al país en calidad de extranjeros.

De ser declarados culpables de los cargos de provocar la muerte al introducir ilegalmente a extranjeros y de actos de violencia contra la navegación marítima que resulten en muerte, enfrentan una pena máxima de cadena perpetua o pena capital.

Tras el naufragio, la Guardia Costera, junto con agencias federales y locales, rescataron a 49 ciudadanos extranjeros y recuperaron los cuerpos de tres hombres de nacionalidad dominicana.

Pese a los esfuerzos de rescate, la operación se suspendió días después sin haber localizado los cuerpos de al menos otras doce personas.

«Los traficantes de personas amenazan nuestra seguridad nacional y explotan a personas vulnerables con fines de lucro, sin importarles su seguridad», denunció en un comunicado Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico.

Por su parte, Yariel Ramos, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional San Juan (HSI, en inglés), lamentó que «tres muertes representan un precio demasiado alto por una travesía ilegal para entrar en Estados Unidos».

«Estas operaciones de tráfico son peligrosas, temerarias y explotadoras, y podrían convertirse en su último viaje. HSI y nuestros socios de las fuerzas del orden seguirán identificando y haciendo rendir cuentas a los individuos que ponen en riesgo vidas humanas con fines de lucro», afirmó Ramos. EFE

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