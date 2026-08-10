Presidente de Guatemala se declara preocupado y ofrece apoyo por el terremoto en Colombia

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Ciudad de Guatemala, 10 ago (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, expresó este lunes su preocupación por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró en Colombia y ofreció su apoyo al país suramericano.

«Estamos siguiendo con mucha preocupación y pesar la situación que ha generado el sismo de esta mañana en la república de Colombia», afirmó el mandatario guatemalteco en el marco de su habitual rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno que preside desde 2024.

El terremoto deja una cifra parcial de 111 fallecidos, según las últimas cifras disponibles.

Arévalo de León explicó que envió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien apenas asumió el cargo el 7 de agosto, la solidaridad de Guatemala por el sismo.

«Le enviamos al presidente Abelardo de la Espriella y al pueblo colombiano en nombre propio y del pueblo de Guatemala, toda nuestra solidaridad», enfatizó el jefe de Estado.

De igual manera, anunció que su Gobierno le ofreció el apoyo que sea necesario a Colombia.

El mandatario explicó que la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, está en contacto con su contraparte colombiana para ver el momento en que se haga un llamado internacional de ayuda.

«Ella (Ogaldes) estará informando de cuáles son las disponibilidades (de Guatemala)», acotó el mandatario del país centroamericano, quien añadió mediante sus canales oficiales de comunicación que estarán «atentos y dispuestos a brindar la ayuda» que se les solicite.

Por su parte, la Cancillería informó a periodistas que está en contacto con algunos connacionales radicados en Colombia, aunque sin mayores datos sobre el estado de la mayoría de los guatemaltecos que viven en el país suramericano. EFE

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