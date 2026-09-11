Presidente egipcio pide a Putin seguridad en suministros de cereales de Rusia y Ucrania

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Nueva Delhi, 11 sep (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, pidió hoy a su colega ruso, Vladímir Putin, seguridad en los suministros de cereales provenientes de Rusia y Ucrania, que han reducido notablemente sus exportaciones debido al recrudecimiento de los ataques contra los puertos de ambos países.

«Señor presidente, usted sabe perfectamente que Egipto importa una gran cantidad de grano de Rusia y Ucrania. Y, por supuesto, la garantía de la estabilidad de esos suministros tiene una gran importancia para nosotros. Nos gustaría lograr la estabilización de esa situación juntos, con esfuerzos conjuntos», dijo Al Sisi durante la reunión con Putin en los márgenes de la cumbre del grupo BRICS.

Son muchos los países del hemisferio sur, especialmente en África, que dependen de los suministros de cereales de Rusia y Ucrania, país considerado en el pasado uno de los graneros del continente europeo.

Rusia ha intensificado desde hace semanas sus ataques contra las terminales portuarias en la región ucraniana de Odesa (mar Negro) y Ucrania ha hecho lo mismo con los puertos rusos más importantes en ese mismo mar y el Báltico.

Como consecuencia, los precios del grano en el mercado internacional no dejan de subir debido al descenso de las exportaciones marítimas de cereales de Rusia y Ucrania, que ha ofrecido en los últimos meses a Moscú una tregua a los ataques en el mar Negro.

Con todo, Rusia se niega categóricamente a restablecer la conocida como Iniciativa del Grano del mar Negro, que estuvo en vigor entre mediados de 2022 y 2023.

«Ahora intentan restablecerla. Esto es totalmente inadmisible y totalmente irreal», dijo esta semana Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso. EFE

mos-dlh/fpa