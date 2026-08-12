Primer bombardeo del nuevo gobierno de Colombia deja dos guerrilleros muertos y civiles heridos

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El primer bombardeo aéreo contra guerrilleros ordenado por el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dejó dos rebeldes muertos en una zona fronteriza con Venezuela, confirmó el martes una fuente militar a la AFP.

El ultraderechista De la Espriella asumió el poder el viernes con la promesa de intensificar los ataques aéreos contra los grupos criminales, con apoyo de Israel y Estados Unidos, en medio de la peor crisis de violencia en la última déacada en el país.

La ofensiva contra una posición del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se llevó a cabo la noche del lunes en una zona rural de la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), informó el Ministerio de Defensa en un comunicado el martes.

La operación dejó al menos tres civiles heridos, entre ellos una mujer de 44 años, en un poblado del municipio de San Calixto, según la estatal Defensoría del Pueblo.

Varias familias tuvieron que desplazarse de sus hogares, denunció el organismo, que pidió a la fuerza pública «prevenir afectaciones a la población civil».

Según la cartera de Defensa, el bombardeo se hizo con «énfasis en la protección de la población civil» y destruyó dos búnkeres y cinco campamentos guerrilleros.

En imágenes divulgadas por el ministerio se ve soldados disparar un cañón desde tierra, en medio de la oscuridad, mientras helicópteros sobrevuelan la zona.

Tropas en tierra incautaron posteriormente 1,5 toneladas de explosivos, entre ellas más de 400 granadas «adaptadas para ser lanzadas desde drones», y varios fusiles automáticos y municiones.

De la Espriella, que reemplazó en el poder al izquierdista Gustavo Petro, prometió interrumpir las negociaciones de paz infructuosas de su antecesor con los grupos armados y enfrentar «sin tregua al narcoterrorismo».

En su primer fin de semana como presidente, seis miembros de grupos ilegales fueron abatidos en las primeras operaciones militares en varios puntos del país.

vd/mvl