Protestan en Costa Rica por una supuesta amenaza de la presidenta a la democracia

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Miles de costarricenses protestaron el lunes contra una supuesta amenaza de la presidenta Laura Fernández al sistema democrático, uno de los más estables de Latinoamérica, debido a conflictos con el poder judicial.

La mandataria de derecha, en el poder desde mayo, impulsa una reforma del sistema de justicia, al que acusa de inacción frente a la creciente violencia del crimen organizado.

El conflicto se agudizó en los últimos meses. La presidenta tachó a los magistrados de «golpistas» y uno de ellos denunció una deriva autoritaria del gobierno, cuya propuesta de reforma es criticada porque supuestamente afectaría la imparcialidad de la justicia.

Portando faroles encendidos y banderas del país, con gritos de «democracia» y proclamas en defensa de la división de poderes, las personas se manifestaron en la Plaza de Morazán, en el centro de la capital, San José. La protesta se replicó en otras provincias.

«Nunca habíamos vivido una situación como la que estamos enfrentando. Nunca había habido esta situación de intromisión de los poderes unos con el otro», dijo a la AFP la jueza jubilada Carol Vinda, de 53 años.

«A defender la democracia, no podemos permitir que sigan haciendo lo que está haciendo este gobierno. Ellos quieren tener todo el poder, eso es lo que quieren, todo el poder», comentó a la AFP Manuel Chávez, un pensionado de 73 años y quien caminaba con un bastón.

Los manifestantes también exhibieron carteles con mensajes como «por el respeto a los poderes de la República, viva Costa Rica» y «democracia sí».

Además, exigieron la salida del gobierno del expresidente Rodrigo Chaves, mentor de Fernández y actual ministro de Hacienda, con cánticos y carteles de «¡fuera Chaves!».

El exmandatario también mantuvo un duro enfrentamiento con el poder judicial.

Paralelamente, la presidenta por las fiestas patrias realizó la tradicional reunión de gabinete en la Plaza Mayor de Cartago, al sureste de la capital, donde se dieron enfrentamientos entre simpatizantes y detractores.

Los partidarios de Fernández criticaron a los opositores por mezclar la política con la celebración de independencia de Centroamérica de España el 15 de septiembre de 1821.

En Costa Rica, la tasa de homicidios se disparó a 17 casos por cada 100.000 habitantes en 2025, frente al índice de 11,2 de 2019.

ec/lbf