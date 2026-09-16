Putin llama a los rusos a votar en legislativas para contribuir a la victoria de Rusia

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Moscú, 16 sep (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó este miércoles a los rusos a participar activamente en las elecciones legislativas que se celebran a partir del viernes para contribuir «a la victoria de Rusia» y responder a aquellos que quieren «debilitar» al país, en alusión a Occidente.

«La participación en las elecciones es nuestra contribución común a la victoria de Rusia. Esta será nuestra respuesta común a aquellos que quieren debilitar a Rusia, contener su desarrollo y privarnos de soberanía y del derecho a elegir de manera independiente nuestro destino», afirmó Putin en una alocución televisiva. EFE

mos/rcf

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