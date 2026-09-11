Putin y Modi abordan guerras en Oriente Medio y Ucrania antes de la cumbre de BRICS

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Nueva Delhi, 11 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, abordaron este viernes los conflictos en Oriente Medio y en Ucrania, así como su impacto sobre el comercio marítimo y la seguridad de los marinos indios, en una reunión bilateral en Nueva Delhi previa a la cumbre de líderes de los BRICS.

Ambos mandatarios «compartieron perspectivas sobre cuestiones regionales y mundiales clave de interés mutuo, incluidos los conflictos en Asia Occidental y la región del Mar Negro, que han afectado al comercio marítimo y a la seguridad de la gente de mar india», indicó el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado.

El encuentro se produce once días después de su cara a cara en la cumbre de la OCS en Biskek, donde Modi instó a pasar de una «guerra interminable al fin de la guerra» en Ucrania.

«Los dos líderes examinaron los avances en la cooperación bilateral en los ámbitos político, económico, de defensa, energético, espacial, de movilidad de competencias y de intercambios entre pueblos», agregó el comunicado.

El Kremlin había anunciado esta semana que la reunión abordaría la cooperación en defensa y tecnología, incluyendo la modernización de los misiles BrahMos, las entregas pendientes de los sistemas S-400, la posible venta de cazas Su-57 y proyectos en energía nuclear civil.

La agenda de Modi para esta jornada incluye además una reunión bilateral más tarde con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en su primera visita a la India en ocho años, y que tendrá la guerra en Oriente Medio entre sus principales asuntos.

Está previsto que mañana Modi se reúna con el presidente chino, Xi Jinping, que regresará a la India después de siete años, en medio del gradual deshielo entre ambos países tras años de tensiones fronterizas en el Himalaya.

La cumbre de los BRICS se extenderá hasta el domingo con una agenda marcada por la guerra en Oriente Medio, las tensiones comerciales y las dificultades para alcanzar consensos dentro de un bloque ampliado a once miembros. EFE

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