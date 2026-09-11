Ramaphosa pide a los BRICS invertir para romper el rol de proveedores de materias primas

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Nueva Delhi, 11 sep (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, instó este viernes a los países del grupo BRICS y a sus comunidades empresariales a reorientar las inversiones hacia la industrialización y el procesamiento local para evitar que las economías del Sur Global continúen relegadas al papel de “proveedoras de materias primas”.

«Durante demasiado tiempo, las economías en desarrollo han participado en las cadenas globales de valor principalmente como proveedoras de materias primas y consumidoras de bienes manufacturados en otros lugares», afirmó Ramaphosa durante su intervención en el Foro Empresarial de los BRICS en Nueva Delhi.

El mandatario sudafricano defendió la necesidad de no reproducir este patrón dentro de los “BRICS ampliados” -que incluyen a los miembros fundadores (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y los nuevos miembros plenos (Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán, Indonesia)- e hizo hincapié en el papel estratégico del continente africano de cara a las industrias del futuro y la transición tecnológica.

“No podemos aceptar un futuro en el que los países con recursos, como los de África, sigan suministrando los minerales de los que depende la próxima generación de industrias, mientras que la transformación de valor y la manufactura se realizan en otros lugares”, advirtió.

Para revertir esta dinámica, Ramaphosa sostuvo que los gobiernos deben garantizar las condiciones regulatorias, pero exigió al sector privado compromisos concretos para dirigir capital hacia el procesamiento de productos en los países de extracción, el desarrollo de infraestructura y la logística local.

“Si queremos cambiar dónde se crea el valor, también debemos cambiar hacia dónde se dirige la inversión”, indicó.

El jefe de Estado dijo que la coyuntura geopolítica actual está marcada por el unilateralismo, las sanciones comerciales y los conflictos bélicos, pero que la resiliencia del bloque reside en transformar la interrupción de los mercados en nuevas capacidades productivas y alianzas estratégicas.

«La cuestión ya no es si existe potencial en los BRICS, sino si tenemos la ambición, los instrumentos y las alianzas para convertir ese potencial en valor económico para nuestros pueblos», concluyó Ramaphosa ante representantes gubernamentales y del Consejo Empresarial de la alianza.

La decimoctava cumbre de los BRICS, que se celebrará los días 12 y 13 de septiembre, tendrá su agenda marcada por la guerra en Oriente Medio, las tensiones comerciales y las dificultades para alcanzar consensos dentro de un bloque ampliado a once miembros. EFE

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