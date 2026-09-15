Ramaphosa pide priorizar investigaciones por el asesinato de seis mujeres en la misma zona

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Nairobi, 15 sep (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió este martes a la Policía priorizar la investigación de los asesinatos de seis mujeres en el municipio de Ekurhuleni, al este de Johannesburgo, y que se han producido en un periodo de dos meses.

«He hablado con el Ministro de Policía y el Comisionado Nacional de Policía en funciones, quienes me han informado sobre la investigación. He ordenado que se dé prioridad a estos casos y que no se escatimen esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia», declaró Ramaphosa en un comunicado.

Así se pronunció el mandatario después de que la Policía desvelase el fin de semana el hallazgo de cuatro mujeres en la misma zona en los dos últimos meses, y tras el hallazgo de dos cadáveres más el lunes y el martes.

Según medios locales, la Policía de Sudáfrica está investigando unos posibles vínculos entre algunos de los casos.

«Nuestros organismos encargados de hacer cumplir la ley están llevando a cabo este trabajo en colaboración con los ciudadanos, de quienes dependemos para obtener cualquier información que pueda ayudar a poner fin a estos ataques contra las mujeres», añadió el presidente.

Ramaphosa también mostró sus condolencias a las familias y comunidades afectadas por unos asesinatos que «están causando miedo e incertidumbre en nuestras comunidades, y especialmente entre las mujeres».

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, un país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó el 28 de agosto el ministro de Policía en funciones, Firoz Cachalia. EFE

pmc/jgb