Rechazan el juicio contra veteranos de guerra acusados de planear atentados contra la investidura de Bukele

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El proceso judicial contra una decena de veteranos de guerra salvadoreños, acusados de planificar atentados durante la toma de mando del presidente Nayib Bukele en 2024, es una «barbarie jurídica» por sus múltiples irregularidades, denunciaron este martes familiares de los imputados.

Seis exmilitares, tres exguerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y un comunicador fueron detenidos entre mayo y junio de 2024 bajo cargos de preparar ataques con motivo de la investidura de Bukele para un segundo mandato.

El juicio debía comenzar este martes, pero fue pospuesto para el próximo 7 de septiembre.

La fiscalía los señala de planear detonaciones en gasolineras, supermercados e instituciones públicas para boicotear la posesión el 1 de junio de 2024, que transcurrió sin incidentes.

Los acusan de «querer atentar contra el presidente», declaró a la AFP Mextli Montalvo, hija del septuagenario exguerrillero Atilio Montalvo, el único que lleva el proceso en libertad por motivos de salud y acudió al tribunal en silla de ruedas.

El proceso es una «barbarie jurídica (…) sin garantías, irregular, anómalo», aseguraron los familiares de los acusados en un comunicado leído durante una protesta con motivo de la audiencia.

Añadieron que «no hay ni una sola prueba real» que los incrimine y que la acusación es «falsa».

También denunciaron que serán juzgados bajo el régimen de excepción que ampara la guerra de Bukele contra las pandillas, pese a que no se les acusa de pertenecer a esos grupos.

Esos juicios se desarrollan bajo reserva, lo que según abogados defensores limita su labor.

Además, los parientes rechazan que su caso esté en manos de una «jueza sin rostro», como se denomina a los magistrados cuya identidad se mantiene bajo reserva como parte de la restricción de derechos.

Unas 92.000 personas han sido detenidas sin orden judicial bajo el régimen de excepción, que según organizaciones internacionales ha derivado en abusos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

«Desde el minuto cero se ha demostrado que mi papá es inocente y los compañeros también», declaró a periodistas Montalvo, cuyo padre es uno de los firmantes de los acuerdos de paz de 1992 que acabaron con la guerra civil salvadoreña, que dejó unos 75.000 muertos.

«Desde que han sido capturados no sabemos nada de ellos (…), lo que pedimos y exigimos es su pronta libertad y que sean absueltos totalmente», afirmó Rosa Flores, otra familiar.

Bukele, quien gobierna con poder absoluto, buscará un tercer mandato en febrero próximo, tras reformas legales que consagraron la reelección indefinida.

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