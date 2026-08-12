Repartidores motorizados en Australia reciben un enorme aumento salarial

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Cientos de miles de repartidores motorizados en Australia recibirán un enorme aumento salarial a partir de la próxima semana, gracias a una decisión del tribunal de relaciones laborales considerada como «líder a nivel mundial».

La orden de la Comisión de Trabajo Justo, emitida el martes, permitirá a los repartidores motorizados que trabajan con plataformas en línea como UberEats y HungryPanda recibir un salario de 31,30 dólares australianos (22 dólares estadounidenses) por hora.

La cifra es superior al salario mínimo de Australia, de 26,44 dólares australianos.

También deben contar con seguro para accidentes de trabajo bajo las nuevas reglas, que entrarán en vigor el 17 de agosto.

El Sindicato de Trabajadores de Transporte exaltó las nuevas reglas.

«Los repartidores en Australia habían quedado por mucho tiempo fuera de nuestros sistemas laborales», comentó el secretario nacional del sindicato, Michael Kaine.

«A partir del lunes, tendrán derecho a un conjunto de normas absolutamente líder a nivel mundial», agregó.

La ministra de Empleo, Amanda Rishworth, calificó las reglas como «un hito en la implementación de protecciones más sólidas y una red de seguridad más justa para los trabajadores de la economía de las plataformas».

El Banco Mundial calculó en 2023 que había hasta 435 trabajadores en las plataformas de reparto en todo el mundo, quienes no cuentan con las protecciones laborales normales para otros sectores.

Muchas plataformas controlan las tareas y salarios, pese a lo cual califican a los trabajadores como contratistas independientes y no como empleados.

Esto les permite en muchos casos ignorar requerimientos de salario mínimo, seguridad laboral y acceso a la seguridad social.

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