Retiran demanda contra mujer por presunto intento de asesinato a mandataria de Trinidad

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San Juan, 15 sep (EFE).- El Servicio de Policía de Trinidad y Tobago y la Fiscalía General trinitense retiraron este martes la demanda contra Star Sabga, de 69 años, que había sido puesta bajo arresto domiciliario, tras pasar varias semanas detenida junto a su sobrina y su marido, por criticar al Gobierno de Trinidad y Tobago y un presunto complot de asesinato a miembros del Gobierno, un caso que desató tensiones políticas en el país caribeño.

Los abogados que representan al Servicio de Policía y a la Fiscalía General expusieron su postura en un correo electrónico el lunes, en el que indicaron que no seguirían adelante con el procedimiento contra Sabga, menos de 72 horas después de que la jueza de Apelación Carla Brown-Antoine concediera al Estado tiempo para considerar el futuro del recurso.

La magistrada señaló que este había quedado, en la práctica, sin objeto tras la puesta en libertad de Sabga que fue detenida en virtud de una Orden de Detención Preventiva (PDO, en inglés) durante el estado de emergencia (SoE, en inglés), que expirará el jueves.

Anteriormente, el ministro de Seguridad Nacional, Roger Alexander, ya había revocado la PDO contra Sabga, quien, junto con su sobrina Genevieve y su marido, el empresario Dominic Hadeed, había sido detenida en relación con un presunto complot para asesinar a funcionarios del Gobierno, entre ellos la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Los tres fueron sometidos a órdenes de detención preventiva en la prisión de Golden Grove, en Arouca, situada en el corredor este-oeste, el 27 de junio.

Los Hadeed fueron puestos en libertad el 23 de julio después de que Alexander revocara sus órdenes de detención preventiva.

Sabga permaneció bajo arresto domiciliario desde el 27 de julio hasta su puesta en libertad el jueves de la semana pasada.

La solicitud inicial de los Hadeed para obtener la libertad provisional fue rechazada por el juez Frank Seepersad, pero posteriormente fue estimada por una sala del Tribunal de Apelación, que cuestionó la justificación esgrimida por Alexander para mantenerlos detenidos en virtud de PDO.

Sin embargo, otro tribunal del Tribunal de Apelación, presidido por el presidente del Tribunal Supremo Ronnie Boodoosingh, suspendió dicha resolución a la espera del resultado del recurso definitivo interpuesto por el Estado ante el Consejo Privado, con sede en Reino Unido.

Posteriormente, el Tribunal de Revisión del Estado de Excepción recomendó la puesta en libertad del trío.

Las órdenes de detención preventivas contra los Hadeed fueron finalmente retiradas después de que el Consejo Privado indicara que no admitiría a trámite el recurso del Estado hasta octubre.

A finales de julio, el juez del Tribunal Superior Vigel Paul ordenó que Sabga quedara sometido a las mismas condiciones de arresto domiciliario impuestas anteriormente por el Tribunal de Apelación en relación con los Hadeed.

Posteriormente, el Servicio de Policía y la Fiscalía General impugnaron dicha decisión.

Los detenidos han interpuesto ahora un recurso constitucional de fondo en el que impugnan su detención y alegan que han sido objeto de persecución por parte del Gobierno debido a su origen étnico y a los procedimientos judiciales independientes iniciados por los Hadeed en relación con los intentos de rescindir sus contratos de arrendamiento de terrenos de propiedad estatal.

Del mismo modo, sostienen que sus detenciones se produjeron tras lo que describen como amenazas veladas proferidas por el fiscal general John Jeremie, durante un debate parlamentario sobre la prórroga del estado de excepción. EFE

es/ea/rrt