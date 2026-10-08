Rubio defiende el uso pactado de Lajes y pide a Portugal que compre cazas F-35

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Lisboa, 8 oct (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este jueves que Washington respeta los acuerdos que regulan su presencia militar en Portugal y defendió la compra de cazas F-35 por el país europeo, cuyo Gobierno mantiene abierta la decisión sobre la sustitución de sus F-16.

En una rueda de prensa en Lisboa junto al ministro portugués de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel, Rubio fue preguntado por el uso de la base de Lajes, situada en las islas Azores, en operaciones relacionadas con Irán y por la información facilitada a las autoridades portuguesas sobre esas misiones.

«Tenemos protocolos vigentes que regulan nuestra presencia aquí y cómo utilizamos nuestras bases, y siempre los cumplimos», respondió el secretario de Estado, que rehusó detallar las conversaciones mantenidas entre ambos gobiernos.

«Nunca violaríamos la soberanía de ningún país», sostuvo Rubio, quien insistió en que la relación con Portugal se desarrolla dentro de las reglas y los acuerdos bilaterales.

El jefe de la diplomacia estadounidense declinó comentar la investigación de la Fiscalía portuguesa mencionada por un periodista, por tratarse de un procedimiento interno, y arremetió contra Amnistía Internacional al ser preguntado por sus advertencias sobre posibles crímenes de guerra.

«Amnistía Internacional es un fraude», afirmó, y sostuvo que la organización debería centrar su atención en los crímenes que atribuyó al régimen iraní contra su propia población.

Rubio destacó además que la presencia estadounidense en Europa permite a Washington «proyectar poder en momentos de crisis o contingencia hacia otras partes del mundo», una de las razones por las que considera valiosa la OTAN.

«Portugal ha sido un gran aliado», subrayó.

Rangel aclaró que en la reunión de hoy no se discutió el futuro de Lajes ni un eventual refuerzo de la presencia estadounidense en esa base.

«No discutimos el futuro de la base de Lajes en esta conversación», afirmó, y explicó que esas cuestiones cuentan con un cauce específico en la comisión bilateral permanente. Según el ministro, el acuerdo vigente «ha servido perfectamente a las dos partes».

Respecto a la renovación de la aviación de combate portuguesa, Rubio defendió abiertamente la oferta estadounidense: «Queremos que compren el F-35 y creemos que es el mejor avión del mundo».

Washington, añadió, solicita «una oportunidad justa» para presentar una propuesta competitiva. También destacó las ventajas de interoperabilidad derivadas de utilizar el mismo sistema que las fuerzas estadounidenses.

No obstante, recalcó que la decisión corresponde al Gobierno portugués: «Ellos podrán elegir y seguiremos teniendo una buena relación».

El F-35 estadounidense compite por sustituir los F-16 portugueses con el Eurofighter Typhoon, del consorcio europeo integrado por Airbus, BAE Systems y Leonardo; el Rafale, de la francesa Dassault Aviation, y el Gripen E, de la sueca Saab.

El Gobierno portugués aún no ha tomado una decisión y, según Rangel, estudia seriamente la propuesta estadounidense junto con otras opciones, con el interés nacional como criterio.

«El criterio será el interés nacional, no habrá otro», aseguró el ministro, quien recordó que el Ministerio de Defensa dirigirá el proceso y que la decisión será colectiva del Gobierno. EFE

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