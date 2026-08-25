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Rusia alcanza con drones Shahed un paso fronterizo entre Ucrania y Moldavia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kiev, 25 ago (EFE).- El Ejército ruso atacó durante la madrugada de este martes con drones Shahed un paso fronterizo para vehículos que conecta Ucrania con Moldavia, según dijo la Guardia de Fronteras ucraniana en un comunicado.

El punto de paso atacado por los rusos está situado en el extremo suroccidental de la región ucraniana de Odesa, y ha tenido que ser cerrado debido a los daños provocados por los drones rusos.

Rusia ha lanzado en repetidas ocasiones durante la guerra drones contra zonas cercanas a países vecinos de Ucrania que en ocasiones han visto también violado su espacio aéreo por aparatos no tripulados rusos.

Rumanía ha sufrido en las últimas semanas numerosos incidentes de esta naturaleza que también han afectado a Polonia. EFE

mg/cae/lf

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