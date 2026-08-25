Rusia alcanza con drones Shahed un paso fronterizo entre Ucrania y Moldavia

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(Actualiza con la condena del ministro de Exteriores)

Kiev, 25 ago (EFE).- El Ejército ruso atacó durante la madrugada de este martes con drones Shahed un paso fronterizo para vehículos que conecta Ucrania con Moldavia, según dijo la Guardia de Fronteras ucraniana en un comunicado.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha declarado en su cuenta de X que es la tercera vez en las últimas dos semanas que Rusia ataca un cruce fronterizo ucraniano con Moldavia.

Sibiga ha atribuido estas acciones rusas a un intento de sabotear las conexiones entre ambos países que buscaría también «desestabilizar» la región.

El ministro ha condenado los ataques «sistemáticos» rusos a corredores que permiten el transporte civil.

Este tercer ataque en dos semanas a un puesto de paso de vehículos entre Ucrania y Moldavia tiene lugar en un momento en que los puertos ucranianos del mar Negro, situados sobre todo en la región de Odesa, están prácticamente bloqueados debido a los bombardeos constantes de Rusia.

El punto de paso atacado por los rusos está situado en el extremo suroccidental de la región ucraniana de Odesa, y ha tenido que ser cerrado debido a los daños provocados por los drones rusos, según ha explicado la Guardia de Fronteras ucraniana.

Los exportadores ucranianos de cereales y otros productos se han visto obligados a sacar del país por carretera parte de sus mercancías que antes enviaban a través de los puertos de la región de Odesa. EFE

mg/cae/lf