Rusia anuncia lista de criptomonedas autorizadas para transacciones en bolsa

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Moscú, 11 ago (EFE).- El Banco Central de Rusia (BCR) anunció hoy la lista de criptomonedas autorizadas para las transacciones públicas en las bolsas a Bitcoin, Ethereum y Tether, según informó este martes el regulador ruso en su portal oficial.

El BCR explicó la selección de estas divisas digitales con la necesidad de «proteger a los inversionistas no calificados de oscilaciones bruscas y poco predecibles de las tasas de cambio de las criptomonedas», por lo que solo podrán acceder «a las que cuentan con mayor liquidez».

El banco indicó que los clientes no calificados podrán adquirir hasta 300.000 rublos (cerca de 3.650 dólares) de estos activos digitales a los intermediadores especializados.

En cambio, según el regulador, «los inversionistas calificados podrán adquirir todas las cirptomonedas que coticen en las bolsas u otros mercados sin limitaciones».

Antes de comenzar a efectuar transacciones, todos los inversionistas, independientemente de su estatus, deberán someterse a pruebas e informarse de los riesgos de invertir en criptomonedas, añadió el BCR.

El presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó el pasado 4 de agosto una ley que regula la circulación de criptomonedas en este país, donde desde hace tres años opera el rublo digital junto a las tradicionales formas de pago.

Las monedas digitales serán vistas ahora como bienes cuyos derechos merecen protección judicial, lo que permitirá a los rusos invertir legalmente en criptomonedas.

Esas transacciones incluirán desde las compras realizadas por particulares a través de intermediarios hasta las actividades en mercados bursátiles o depósitos digitales.

Sólo podrán dedicarse a dichas transacciones digitales los intermediadores especializados, es decir, organizadores de operaciones; corredores; gestores de activos y plataformas de intercambio de divisas digitales.

En virtud de la nueva ley, sólo podrán efectuar operaciones de intercambio las empresas rusas con un capital mayor a 15 millones de rublos (unos 185.000 dólares) que estén inscritas en el registro del BCR, aunque hasta el 1 de julio de 2017 compañías que no figuren en ese listado aún podrán realizar operaciones.

Siguen estando prohibidas las transacciones nacionales con criptomonedas, por lo que no se podrán utilizar ese tipo de monedas para pagar bienes, obras o servicios, y también queda prohibido publicitar dicha forma de pago.

Las excepciones afectan a los contratos de comercio exterior entre residentes y no residentes; las recompensas por minería o el empleo de criptomonedas para comprar acciones, otras monedas y derechos digitales.

La gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiúlina, se opuso en su momento al empleo de criptodivisas en la economía nacional.EFE

mos/alf