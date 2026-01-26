Rusia utiliza un nuevo modelo de drones en su guerra contra Ucrania, el Upyr-18

1 minuto

Moscú, 26 ene (EFE).- Rusia comenzó a utilizar un nuevo modelo de drones, Upyr-18, en la guerra de Ucrania, informó este lunes la agencia TASS.

«Los dornes Upyr-18, llamados así por su armazón de 18 pulgadas (unos 45 centímetros), son capaces de transportar explosivos de 10 kilogramos a decenas de kilómetros, destruyendo búnkeres fortificados y posiciones enemigas», declaró un representante de la planta de drones Uraldronzavod, citado TASS.

De este modo, su mayor capacidad de carga «también les permite ser utilizados para abastecer a unidades cerca de la línea de contacto», añadieron.

La planta de Uraldronzavod, situada en la región de Sverdlovsk, en los Urales, fue fundada por los creadores del dron Upyr FPV y prevé aumentar la producción del nuevo diseño.

Los fabricantes se jactan de los grandes resultados de su tecnología militar, que alegan que en marzo de 2024 sirvió para destruir un tanque estadounidense Abrams, así como un vehículo de combate de infantería Bradley.EFE

mos/jgb