Rutte subraya la unidad de la OTAN tras el 11S en el 25 aniversario de los atentados

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Bruselas, 11 sep (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recordó este viernes a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y resaltó la unidad de los aliados europeos con Estados Unidos tras el ataque cuando se cumplen 25 años de la tragedia.

«En aquel momento de oscuridad, los aliados permanecimos unidos. Por primera y única vez en la historia de la OTAN, invocamos el Artículo 5», expresó Rutte en un mensaje en redes sociales.

«Los amigos y aliados de Estados Unidos en la OTAN estuvieron a su lado entonces, y lo están hoy», zanjó el ex primer ministro neerlandés.

Cerca de 3.000 personas murieron el 11S, cuando un grupo de terroristas de Al Qaeda secuestró y estrelló cuatro aviones comerciales: dos contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno contra el Pentágono y otro en Pensilvania, después de que los pasajeros intentaran retomar el control de esta última aeronave. EFE

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