Salvini propone aplicar un tributo del 5 % a los 10 principales bancos italianos

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Roma, 11 ago (EFE).- El ministro de Transporte de Italia, Matteo Salvini, afirmó este martes que su partido, la ultraderechista Liga, planteará que los diez principales bancos del país aporten durante los próximos tres años al Estado el 5 por ciento de sus beneficios.

El líder de la Liga, uno de los tres partidos que integran la coalición de Gobierno junto a los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni y la berlusconiana Forza Italia de Antonio Tajani, se mostró convencido de que sus socios en el Ejecutivo apoyarán esta idea: «Si quisiéramos empezar con un beneficio de 30.000 millones de euros, nos conformaríamos con un 5% anual durante tres años».

Salvini aclaró que la medida solo afectaría a los diez principales bancos del país y no a los cientos de bancos locales y puso como ejemplo los impuestos que el Gobierno español ha aplicado a la banca.

«No estoy de acuerdo con nada del Gobierno de (Pedro) Sánchez, salvo con la intervención económica que ha realizado en los bancos», dijo el también vicepresidente del Ejecutivo italiano en declaraciones a medios locales en Roma.

Ya en agosto de 2023, el Gobierno de Giorgia Meloni aprobó un impuesto del 40 % sobre los beneficios extraordinarios a los bancos limitado a aquel ejercicio y al de 2022, lo que en ese momento el propio Salvini justificó como una «norma de igualdad social» con la que el Ejecutivo preveía recaudar más de 2.000 millones de euros para apoyar hipotecas y recortes fiscales.

Sin embargo, esa tasa se limitó y modificó posteriormente y en septiembre del 2023 se introdujo una enmienda que permitió a los bancos evitar el pago si destinaban una cantidad equivalente a reforzar sus reservas, de modo que la aplicación efectiva de la medida no tuvo impacto recaudatorio relevante. EFE

sam/ajs