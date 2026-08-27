Sanae Takaichi expresa «tristeza» por riada en Nepal y pide buscar desaparecidos japoneses

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Tokio, 27 ago (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, expresó este jueves su «tristeza» por la riada registrada la víspera en Nepal y el Tíbet (China), que ya acumula 160 muertos y más de 700 desaparecidos, y pidió que se busque a cinco japoneses cuyo paradero se desconoce.

«Los medios locales han informado que hay cinco japoneses desaparecidos, por lo que estoy muy preocupada. Respecto a estos cinco compatriotas, la Embajada de Japón en el lugar ha intentado contactarlos sin éxito y ha solicitado su búsqueda», escribió la mandataria en un mensaje en redes sociales.

Takaichi dijo sentir una «profunda tristeza» ante los daños causados por la riada en Nepal y China, y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y a todas las personas afectadas.

La riada golpeó con especial fuerza el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, donde la masa de agua alcanzó a primera hora del miércoles las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, junto a uno de los principales pasos terrestres hacia el Tíbet.

La Policía nepalí informó a las 23:05 hora local (17:20 GMT) de la recuperación de 157 cadáveres en las zonas afectadas por la riada del río Bhote Koshi. Los otros tres cuerpos se registraron en China.

Además de los daños personales, las violentas inundaciones repentinas afectaron al menos ochenta puentes transitables (35 para paso vehicular y 45 colgantes) y unos 40 kilómetros de carreteras, además de proyectos hidroeléctricos y otras infraestructuras, lo que dificultó el acceso de los equipos de rescate a algunas de las zonas afectadas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, señaló que los primeros indicios apuntan a que un terremoto registrado en la mañana habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el cauce del río en territorio tibetano, antes de que la acumulación de agua desencadenara la crecida. EFE

jdg/gad