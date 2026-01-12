Seúl comienza a investigar incursión de drones mientras valora cooperar con Pionyang

Seúl, 12 ene (EFE).- Corea del Sur lanzó este lunes una investigación sobre las supuestas incursiones en Corea del Norte de drones procedentes del Sur, mientras el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, declaró que está evaluando proponer a Pionyang la realización de una pesquisa intercoreana.

La investigación será realizada de manera conjunta por la Policía y el Ejército surcoreanos, según anunció la Agencia Nacional de Policía en un comunicado enviado a medios locales, tras las acusaciones de Pionyang de que Seúl violó su soberanía al enviar drones a su territorio en septiembre del año pasado y nuevamente el 4 de enero.

La investigación se produce tras una solicitud del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, al tiempo que Seúl ha negado que su Ejército realizara tales operaciones, aunque no ha descartado que los drones fueran controlados por civiles.

Por su parte, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, dijo este lunes, en una sesión parlamentaria, que está considerando proponer una investigación entre las dos Coreas, en una iniciativa que se canalizaría a través del Comando de las Naciones Unidas (UNC).

El UNC es el encargado de aplicar el armisticio de la Guerra de Corea y supervisa las actividades en la Zona Desmilitarizada (DMZ), que separa Corea del Sur y Corea del Norte.

Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, señaló el domingo que Pionyang tomó nota de la explicación surcoreana de que las incursiones con drones no constituyeron una operación militar y podrían haber sido obra de civiles, aunque advirtió de que el país no puede evadir su responsabilidad por la violación del espacio aéreo norcoreano. EFE

